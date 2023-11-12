شيبس ليز تميز على مر السنوات بجودة منتجاته وتنوع نكهاته، فلقد أصبح مشهورًا بتقديم مجموعة واسعة من النكهات التي تناسب مختلف الأذواق، فهو يتوفر في جميع أنحاء العالم ويستجيب لتوقعات العملاء في معظم البلدان، يتكون من شرائح من البطاطس المقرمشة بشكل دائري، فمن الجدير بالذكر أنه واحد من أقدم أنواع الوجبات الخفيفة المفضلة لدى العديد من الأفراد.

كم عدد نكهات ليز الموجودة

شركة شيبس ليز

تُعتبر ليز إحدى العلامات التجارية الشهيرة عالميًا فهي تعد واحدة من أبرز الشركات المنتجة لشرائح البطاطس المقرمشة في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تُعرف سابقًا باسم فريتولاي، ولكن تم تغيير اسمها إلى ليز بعد وقت قصير، ظهرت لأول مرة في عام 1965 كان لديها أيضًا اسم مختلف في تلك الفترة، وهو ما ساهم في نجاح الشركة عالميًا، وحتى يومنا هذا لا تزال تحتفظ بموقعها البارز.

عدد نكهات شيبس ليز

يختلف عدد نكهاته بناءً على الاستراتيجية التسويقية والاحتياجات المحلية، وقد يتغير مع مرور الوقت، فعادةً ما تقدم شيبس ليز مجموعة واسعة من النكهات لرقائق البطاطس والمنتجات المملحة، حيث يحتوي شيبس ليز على أكثر من 12 نكهة مختلفة، ونظرًا لتنوع تلك النكهات المتنوعة يحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ومن أبرز تلك النكهات ما يلي: