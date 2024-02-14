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كم عدد أيام إجازة يوم التأسيس للموظفين بالجهات الحكومية 1445؟

لبنى محمد
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عن الكاتب:
لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

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