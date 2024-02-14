كم عدد أيام إجازة يوم التأسيس للموظفين بالجهات الحكومية 1445؟
تحتفل المملكة العربية السعودية كل عام في شهر فبراير بيوم التأسيس حيث يُعتبر هذا اليوم به الكثير من الاحتفالات تعبيرًا عن التفاخر والاعتزاز بمجهودات الدولة، كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمر ملكي يقول أن الإجازة تكون يوم 22 فبراير 2024، إليكم التفاصيل كاملة.
يوم التأسيس السعودي
أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن إجازة يوم التأسيس تكون يوم 22 فبراير وتكون عطلة رسمية لجميع من في المملكة من العاملين بالقطاع الخاص وجميع الجهات وللطلاب والطالبات بالمدارس والجامعات، حيث يصادف هذا اليوم يوم الخميس ويأتي بعده يوم الجمعة والسبت 23 و24 فبراير وتستمر الإجازة باعتبارهما إجازة أسبوعية، لتكون بذلك إجازة مطولة لمدة 3 أيام، وهي:
- يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.
- يوم الجمعة الموافقة 23 فبراير 2024.
- يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024.
فاعليات يوم التأسيس
تُقام العديد من الاحتفالات والفاعليات بهذه المناسبة، وهي كالتالي:
- يتم تقديم الحفلات الموسقية بأشهر المغنيين.
- تُقام العروض الضوئية كالألعاب النارية وتأليف الاغاني خصيصًا لهذا اليوم.
- تُعرض المعارض الفنية والندوات الثقافية والتاريخية.
- ويتم تقديم العروض التنافسية الطائرات العسكرية في السماء التي تطلق العسكرية.
- كما أيضًا تُقام الاحتفالات في المدارس على جميع الجهات التعليمية.