يوم التأسيس السعودي

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن إجازة يوم التأسيس تكون يوم 22 فبراير وتكون عطلة رسمية لجميع من في المملكة من العاملين بالقطاع الخاص وجميع الجهات وللطلاب والطالبات بالمدارس والجامعات، حيث يصادف هذا اليوم يوم الخميس ويأتي بعده يوم الجمعة والسبت 23 و24 فبراير وتستمر الإجازة باعتبارهما إجازة أسبوعية، لتكون بذلك إجازة مطولة لمدة 3 أيام، وهي:

كم عدد أيام إجازة يوم التأسيس للموظفين بالجهات الحكومية 1445؟

يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.

يوم الجمعة الموافقة 23 فبراير 2024.

يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024.

فاعليات يوم التأسيس تُقام العديد من الاحتفالات والفاعليات بهذه المناسبة، وهي كالتالي: