كم سعر علبة حلاوة المولد من العبد 2023؟

يقترب موعد ذكرى المولد النبوي الشريف والتي تحل في 12 ربيع الأول من كل عام هجري، وهي مناسبة يحتفل بها المسلمون في مختلف أنحاء العالم، ومن أبرز عادات الإحتفال بالمولد النبوي في مصر توزيع حلاوة المولد على الأهل والأصدقاء والجيران، وهي حلاوة تتكون من مجموعة متنوعة من الحلويات الشرقية مثل الملبن والفسدقية والبندقية والحمصية والسمسمية وغيرها.

مصدر الصورة: الصفحة الرسمية للعبد عل الفيس بوك وتم الكتابة عليها

ولكن ما هي أسعار علب حلاوة المولد في محلات العبد 2023؟ وهل ارتفعت أسعارها أم انخفضت مقارنة بالأعوام السابقة؟ وما هي أفضل الأنواع والأحجام التي يمكنك اختيارها؟ هذا ما سقوم بالإجابة عنه في هذا المقال.

أسعار علب حلاوة مولد النبي في العبد 2023

علبة مولد (7): 11قطعة، سعرها 90.00 ج.م، وتتكون من 2 قرص حمص ميني، 1 قرص سمسم ميني، 1 حمصية ميني، 2 فولية ميني، 1 سمسمية ميني، 1 لديدة ميني، 1 حمام ميني، 1 ملبن سادة ميني، 1 ملبن فول ميني.



علبة مولد(6): 19 قطعة، سعرها 130.00 ج.م، مكونة من 1 قرص حمص ميني 2 فولية ميني 1 سمسمية ميني 2 سودانى مشكلت ميني 1 حمصية ميني 1 قرص علف ميني 1 لديدة ميني 1 حمام ميني 1 بسيمة سادة ميني 2 نوجا فول شوكولاته ميني 2 نوجا فول ميني 1 ملبن جيلي ميني 2 ملبن سادة ميني 1 ملبن فول ميني. علبة مولد (5): 22 قطعة، سعرها 190.00 ج.م، مكونة من 1 قرص حمص ميني، 2 فولية ميني، 2 سمسمية ميني، 2 سودانى مشكلت ميني، 1 حمصية ميني، 1 قرص علف ميني، 1 لديدة ميني، 1حمام ميني، 1 بسيمة سادة ميني، 2 نوجا فول ميني، 2 نوجا فول شوكولاته ميني، 1 لوزية ميني، 1 بندقية ميني، 1 ملبن جيلي ميني، 2 ملبن سادة ميني، 1 ملبن فول ميني. علبة مولد (4): 24 قطعة، سعرها 300.00 ج.م، مكونة من 1 قرص حمص ميني، 2 فولية ميني، 2 سمسمية ميني، 2 سودانى مشكلت ميني، 1 حمصية ميني، 1 قرص علف ميني، 2 لديدة ميني 2 حمام ميني، 2 بسيمة سادة ميني، 2 نوجا فول ميني، 2 ملبن جيلي ميني، 2 ملبن سادة ميني، 1 ملبن عين جمل، 2 بندقية ميني، 1 لوزية ميني.



علبة مولد (3): 30 قطعة، سعرها 400.00 ج.م، مكونة من 3 قرص حمص ميني، 2 فولية ميني، 2 سمسمية ميني، 2 سودانى مشكلت ميني، 2 قرص علف ميني، 1حمصية ميني، 2 لديدة ميني، 2 حمام ميني، 2 بسيمة بندق ميني، 2 نوجا بندق ميني، 2 نوجا فول شوكولاته ميني، 2 ملبن جيلي ميني، 2 ملبن سادة ميني، 1 ملبن عين جمل، 2 بندقية ميني، 1 لوزية ميني، 1 فسدقية ميني.



علبة مولد (2): 38 قطعة، سعرها 540.00 ج.م، ومكونة من 2 قرص حمص ميني، 3 فولية ميني، 3 سمسمية ميني، 3 سودانى مشكلت ميني، 2 حمصية ميني، 1 قرص علف ميني، 2 لديدة ميني، 1 حمام ميني، 2 بسيمة بندق ميني، 3 نوجا بندق ميني، 3 نوجا فول شوكولاته ميني، 2 ملبن جيلي ميني، 2 ملبن سادة ميني، 2 دومية بندق ميني، 1 ملبن عين جمل، 1 ملبن مشكل، 2 بندقية ميني، 2 لوزية ميني، 1 فسدقية ميني.



علبة مولد (1): 47 قطعة، سعرها 700.00 ج.م، ومكونة من 2 قرص حمص ميني، 4 فولية صوابع ميني، 3 سمسمية صوابع ميني، 4 قطعة سودانى مشكلت، 2 حمصية صوابع ميني، 2 قرص علف مخصوص ميني، 3 لديدة ميني 2 حمام ميني، 2 بسيمة بندق ميني، 4 نوجا بندق ميني، 4 نوجا فول شوكولاته ميني، 2 ملبن جيلي ميني، 2 ملبن سادة ميني، 1 ملبن عين جمل، 1 ملبن مشكل، 2 دومية بندق ميني، 2 بندقية ميني، 2 لوزية ميني، 2 فسدقية ميني، 1 كاشو ميني.



علبة مولد صفيح صغير: 42 قطعة، سعرها 850.00 ج.م، ومكونة من 1 قرص حمص ميني، 4 فولية ميني، 4 سمسمية ميني، 5 سودانى مشكلت، 2 حمصية ميني، 2 قرص علف ميني، 2 لديدة ميني، 2 حمام ميني، 2 بسيمة بندق ميني، 4 نوجا بندق ميني، 2 ملبن جيلي ميني، 2 ملبن ساده ميني، 2 دومية بندق ميني، 1 ملبن مشكل، 1 ملبن عين جمل، 2 بندقية ميني، 2 لوزية ميني، 2 فسدقية ميني.



علبة عروسة المولد خشب: سعرها850.00 ج.م.‏



علبة المولد ازرق: 57 قطعة، سعرها 860.00 ج.م، ومكونة من 3 قرص حمص ميني، 6 فولية صوابع ميني، 6 سمسمية ميني، 5 سودانى مشكلت ميني، 3 حمصية ميني، 2 قرص علف مخصوص ميني، 3 لديدة ميني 3 حمام ميني، 2 بسيمة بندق ميني، 4 نوجا بندق ميني، 4 نوجا فول شوكولاته ميني، 3 ملبن جيلي ميني، 2 دومية بندق ميني، 2 ملبن عين جمل، 1 ملبن بندق، 1 ملبن فسدق، 3 بندقية ميني، 2 لوزية ميني، 2 فسدقية ميني.



علبة المولد نبيتي: 30 قطعة، سعرها 1,100.00 ج.م، ومكونة من 3 قرص حمص ميني، 7 فولية ميني، 7 سمسمية ميني، 6 سودانى مشكلت ميني، 4 حمصية ميني، 2 قرص علف مكسرات ميني، 3 لديدة ميني 3 حمام ميني، 3 بسيمة بندق ميني، 4 نوجا بندق ميني، 4 نوجا فول شوكولاته ميني، 3 ملبن جيلي ميني، 2 دومية بندق ميني، 3 ملبن عين جمل، 1 ملبن بندق، 1 ملبن فسدق، 3 بندقية ميني، 2 كاشو ميني، 3 لوزية ميني، 2 فسدقية ميني.



علبة مولد صفيح كبير: 23 قطعة، سعرها 1,500.00 ج.م، ومكونة من 2 قرص حمصية، 1 فولية كبير، 1 سمسمية كبير، 1 سودانى مشكلت، 1 حمصية، 1 لديدة، 1 حمام، 1 بسيمة بندق، 1 نوجا بندق، 1نوجا فول شوكولاتة، 1 جيلى فواكه، 1 ملبن ساده، 1 دومية بندق، 2 قرص بندقية، 2 ملبن عين جمل، 1ملبن بندق، 1 ملبن فسدق، 1 قرص كاشو، 1 قرص لوزية، 1قرص فسدقية.



علبة هدايا فضي: 28 قطعة، سعرها 1,500.00 ج.م، ومكونة من 2 قرص حمصية، 1 فولية كبير، 1 سمسمية، 1 سودانى مشكلت، 1 حمصية، 1 قرص علف لوز، 2 لديدة، 1 حمام، 2 بسيمة، بندق 1 قشطة بالبندق، 1 نوجا بندق، 1 نوجا فول شوكولاتة، 1 جيلى فواكه، 1 ملبن ساده، 1 دومية بندق، 1 ملبن بندق، 1 ملبن فسدق، 2 ملبن عين جمل، 1 قرص بندقية، 1 قرص كاشو، 1 قرص لوزية، 1 قرص فسدقية.



علبة المولد اخضر: 30 قطعة، سعرها 1,950.00 ج.م، ومكونة من 2 قرص حمصية، 1 فولية كبير، 2 سمسمية، 2 سودانى مشكلت، 1 حمصية، 1 قرص علف لوز، 2 لديدة، 1 حمام، 1 بسيمة بندق، 2 نوجا بندق، 2 نوجا فول شوكولاتة، 2 جيلى فواكه، 1 دومية بندق، 3 ملبن عين جمل، 1 ملبن بندق، 1 ملبن فسدق، 2 قرص بندقية، 1 قرص كاشو، 1 قرص لوزية، 1 قرص فسدقية.



جدول مختصر لعرض أسعار علب حلاوة مولد النبي من العبد

أسعار العلب من الأقل سعراً إلى الأعلى سعراً

المنتج التوفر كمية الحزمة السعر صورة المنتج علبة مولد (7) فى المخزن 11 قطعة 90.00 ج.م.‏

علبة مولد (6) فى المخزن 19 قطعة 130.00 ج.م علبة مولد (5) فى المخزن 22 قطعة 190.00 ج.م علبة مولد (4) فى المخزن 24 قطعة 300.00 ج.م

علبة مولد(3) فى المخزن 30 قطعة 400.00 ج.م علبة مولد (2) فى المخزن 38 قطعة 540.00 ج.م علبة مولد (1) فى المخزن 47 قطعة 700.00 ج.م

علبة مولد صفيح صغير فى المخزن 42 قطعة 850.00 ج.م علبة عروسة المولد خشب 850.00 ج.م علبة المولد ازرق فى المخزن 57 قطعة 860.00 ج.م علبة المولد نبيتي فى المخزن 30 قطعة 1100.00 ج.م علبة مولد صفيح كبير فى المخزن 23 قطعة 1500.00 ج.م

علبة هدايا فضي فى المخزن 28 قطعة 1500.00 ج.م علبة المولد اخضر فى المخزن 30 قطعة 1950.00 ج.م

في هذا المقال قمنا بعرض أسعار علب حلاوة المولد النبوي في محلات العبد 2023، والتي تتراوح بين 190 و 1950 جنيهاً مصرياً، وتحتوي على مجموعة متنوعة من الحلوىات الشرقية مثل الملبن والفسدقية والبندقية والحمصية والسمسمية وغيرها، كما قمنا بمقارنة هذه الأسعار بالأعوام السابقة ووجدنا أنها ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب زيادة تكاليف الإنتاج والضرائب

نأمل أن يكون هذا المقال قد أفادكم وأجاب على تساؤلاتكم حول أسعار علب حلاوة المولد في محلات العبد 2023. نتمنى لكم عيد مولد نبوي سعيد وكل عام وأنتم بخير