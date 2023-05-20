كم راتب “الضمان الاجتماعي المطور” 1444 وشروط التسجيل في الضمان للحصول على الدعم

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع برنامج الضمان الاجتماعي، في محاولة منها ومن جانب المملكة العربية السعودية لدعم المواطنين ماديا لمساعدتهم شهرياً،وخصوصا في ظل ظروف الحياة شديدة الصعوبة، ومن أجل مساعدة محدودي الدخل والأسر التي تمتلك دخلا منخفضا، حيث يوجد أكثر من 828 شخصا مستفادا من الضمان الاجتماعي، وقد خصص الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية مبلغ 10.4 ملايين ريال سعودي؛ لمساعدة المحتاجين، ومنذ الإعلان عن دعم الملك سلمان بن عبد العزيز للأسر فقد بدأ الاستفسار عن قيمة الراتب وكيفية التسجيل وما هي الشروط التي يجب تحقيقها للحصول على هذا الراتب.

كمْ قيمة رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1444 للأسر

وتختلف قيمة الراتب للضمان الاجتماعي على حسب ظروف الأسرة وعدد أفرادها والحالة الاجتماعية للأسرة، ولذلك فإن قيمة راتب الضمان الاجتماعي يكمن في الآتي:

إذا كانت الأسرة مكونة من فردين سوف تحصل على 1285 ريالا سعوديا، بينما الأسرة المكونة من 3 أفراد تحصل على 1570 ريالا سعوديا.

أما في حال كانت الأسرة مكونة من 4 أفراد، فيتم صرف مبلغ 1855 ريالا سعوديا، وفي حال تضمنت 5 أفراد يتم صرف مبلغ 2140 ريال سعودي.

وتحصل الأسرة التي تتكون من 6 أفراد على دعم يصل 2240 ريال، وإذا زاد العدد إلى 7 أفراد يتم الحصول على مبلغ 2710 ريال.

بينما الأسر التي يكون عدد أفرادها 8 أفراد تحصل على دعم 3000 ريال سعودي، بينما التي تتكون من 9 أفراد يُصرف لها مبلغ مالي يقدر بـ3280 ريالاً سعودياً.

تحصل الأسرة التي تتكون من 10 أفراد على مبلغ 3560 ريالا سعوديا، بينما الأسرة المكونة من 11 فرد تحصل على 3840 ريالا سعوديا.

يصرف للأسرة التي تتكون عددها من 12 فرد على دعم مالي يصل 4130 ريال.

الأسرة المكونة من عدد أفراد يساوي 13 فرد، يتم صرف دعم مالي لها يقدر بـ4410 ريال.

تحصل الأسرة المكونة من 14 فرد على دعم 4700 ريال، وأخيرا تحصل الأسر المكونة من 15 فرد تحصل على 5000 ريال.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

للحصول على الدعم المالي من الضمان الاجتماعي المطور هناك بعض الشروط التي يتم وضعها، وهي كما يلي: