كم راتب الضمان الاجتماعي المطور وفقا للتعديلات الجديدة 1445 طريقة احتساب الدعم

أمر الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الأحد 23 ربيع الأول بزيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل والتابع بحد أقصى 5000 ريال سعودي للأسرة الواحدة، وعلى ذلك تم زيادة قيمة الدعم المستحق لكل أسرة مع إضافة دعم الكهرباء والغذاء لحساب المستفيدين، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادة الجديدة في الضمان الاجتماعي بدءا من دفعة شهر نوفمبر الموافق 1/11/2023 م وذلك موعد صرف الضمان الاجتماعي.

كم راتب الضمان الاجتماعي

كم راتب الضمان الاجتماعي

لقد تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى 20%، ليكون الزيادة للتابع بحد الأقصى 5000 ريال سعودي وذلك وفقا لتوجيهات الملك سلمان بن العزيز، سنوضح لكم جدول راتب الضمان الاجتماعي وذلك للمستفيدين الذين لا يمتلكون دخل شهرى ثابت وهو:

عدد الأفراد الراتب الأساسي مبلغ الاستحقاق للفرد 1320 ريال سعودي 1476 ريال سعودي. الفردين 1980 ريال سعودي. 2237 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 3 أفراد 2640 ريال سعودي. 3010 ريال سعودي. دعم الأسرة المكونة من 4 أفراد 3300 ريال سعودي 3766 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 5 أفراد 3960 ريال سعودي 4546 ريال سعودي. قيمة دعم الأسرة المكونة من 6 أفراد 4620 ريال سعودي 5330 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 7 أفراد 5000 ريال سعودي. 5918 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 8 أفراد 5000 ريال سعودي. 5918 ريال سعودي. دعم الأسرة المكونة من 9 أفراد راتب 5000 ريال سعودي. 6090 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 10 أفراد 5000 ريال سعودي. 6174 ريال سعودي. دعم الأسرة المكونة من 11 فرد 5000 ريال سعودي. 6174 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 12 فرد راتب 5000 ريال سعودي. 6174 ريال سعودي.

كم مبلغ دعم الكهرباء الغذاء في الضمان الاجتماعي

كما وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قيمة دعم الكهرباء والغذاء الذي يحصل عليه مستفيدي الضمان الاجتماعي على الدعم الأساسي، وقيمة الدعم هي:

عدد الأفراد دعم الكهرباء دعم الغذاء للفرد 84 ريال سعودي 72 ريال سعودي. للفردين 168 ريال سعودي 89 ريال سعودي. 3 أفراد 252 ريال سعودي 118 ريال سعودي. 4 أفراد 336 ريال سعودي، 130 ريال سعودي. 5 أفراد 420 ريال سعودي 166 ريال سعودي. 6 أفراد 504 ريال سعودي 206 ريال. 7 أفراد 588 ريال 246 ريال 8 أفراد 672 ريال 246 ريال. 9 أفراد 756 ريال 334 ريال. 10 أفراد 840 ريال سعودي. 334 ريال سعودي. 11 فرد 840 ريال سعودي. 334 ريال 12 فرد 840 ريال 334 ريال

طريقة احتساب دعم الضمان الاجتماعي المطور

هناك نوعين من المواطنين السعوديين الذين يستفيدون من دعم الضمان الاجتماعي وهم الأسر التي لا تمتلك دخل شهري ثابت وهؤلاء يتم تحديد قيمة الدعم وفقا لعدد أفراد الأسرة كما هو موضح في الجدول، الأسر التي تمتلك دخل شهري يتم احتساب الدعم من خلال حاسبة الضمان الاجتماعي بالخطوات التالية: