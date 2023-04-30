كم راتب الجندي في قوات الأمن الخاصة؟.. وشروط القبول وفقًا لتحديد وزارة الدفاع

وزارة الدفاع السعودية أعلنت عن فتح باب التقديم على الوظائف الشاغرة بها على رُتبة جندي للنساء السعوديات فقط ولكن بشروط مُعينة حددتها ومن أبرزها ألا تكون متزوجة من رجل غير سعودي، وأن يكون طولها لا يقل عن 160 سم وغيرهم من الشروط الآخرى، بالإضافة إلى توفير الرابط الرسمي الخاص بالتقديم عبر منصة أبشر للتوظيف خلال الفترة المُحددة حيث سينتهي التقديم يوم الخميس المُقبل.

سلم رواتب قوات الأمن الخاصة

عقب إعلان وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التسجيل والقبول على الوظائف الشاغرة بها للنساء السعوديان على رُتبة جندي بدأ البحث حول الرواتب الخاصة بهم والتي جاءت على النحو التالي:

شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع

حددت مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها في جميع السيدات الرغبات في التقديم على الوظائف الشاغرة بها وجاءت الشروط على النحو التالي:

يجب أن تكون المرأة المتقدمة سعودية الجنسية وألا يقل عُمرها عن 23 عام ولا يتجاوز 40 وضرورة أن لا يقل طولها عن 160 سم.

شترط أن تكون حسنة السير والسلوك والسمعة وألا يكون محكموم عليها في أي جريمة من قبل مخله بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون تم فصلها من أحد الكليات العسكرية أو المعاهد وألا تكون متزوجة من شخص غير سعودي مع ضرورة حصولها على المؤهل المطلوب.

يلزم أن تجتاز الفحص الطبي والمراحل الخاصة بالقبول بأكملها.

يشترط أن تقوم بتسجيل درجة اختبار القدرات ولديها هوية وطنية سارية وغير منتهيه.

يجب أن تجتاز الفحص الطبي والمراحل الخاصة بالقبول.

لابد أن تكون لائقه طبيًا وغير مُصابة بالصرع أو الأمراض النفسية.

رابط التقديم على وظائف قوات الأمن

أعلنت وزارة الدفاع عن استقبال طلبات التقديم على وظائف شاغرة بها للنساء فقط ممن تتوافر لديهم الشروط السابقة بالإضافة إلى إن فترة التقديم بدأت بالفعل من يوم السبت الموافق 9-10-1444 ومستمرة حتى الخميس الموافق 14-10-1444 وعلى الراغبين التقديم خلال تلك الفترة عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية jobs.sa.