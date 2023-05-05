كم تبلغ زيادة الضمان المطور للفرد في السعودية ومن يستحقها؟

لقد وضحت وزارة الموارد البشرية السُّعُودية مقدار زيادة الضمان الاجتماعي المطور لكل فرد مستقل، و أفراد الأسرة الذين يقيمون في مسكن واحد، وذلك بعد إصدار قرار الاستحقاق والأهلية النهائي بالقبول في نظام الضمان المطور، وهو ما يقصد بأعلى قيمة للمعاش، حيث يبدأ استحقاق الضمان من 1100 ريال سعودي للمواطن الواحد باعتباره حد أدنى، وهناك زيادة حوالي 550 ريال سعودي لكل فرد تابع لأفراد الأسرة، ونوضح لحضراتكم عبر موقعنا نجوم مصرية تفاصيل زيادة الضمان ومن يستحقها.

كم زيادة الضمان للفرد ومن يستحقها؟

لقد أعلنت الوزارة رسميًا انتهائها العمل بالنظام القديم للضمان الاجتماعي، وأوضحت الزيادة الجديدة للفئات المستحقة في نظام الضمان الاجتماعي وبيان قيمة الزيادة لكل فرد، لتصبح كما يلي:

يحصل جميع المستفيدين من نظام الضمان المطور على زيادة مالية تصل ل 20% لعائل الأسرة وحولي 96% للتابع.

أما الفرد المستقل الذي تم تحويله من نظام الضمان القديم للنظام المطور يحصل على زيادة مالية قدرها 100 ريال سعودي.

يحصل عائل للأسرة الذي تم تحويله من النظام القديم للضمان المطور سوف يزداد راتبه من الضمان حوالي 500 ريال سعودي.

ماهي أسباب توقف معاش الضمان عن المستفيدين؟

قد يتوقف المعاش عن أحد المستفيدين من الضمان المطور على الرغْم من استيفائه جميع شروط الأهلية والاستحقاق، وذلك يعود إلى أحد هذه الأسباب التي قامت وزارة الموارد البشرية السُّعُودية بتحديدها وهي: