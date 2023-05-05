كم تبلغ رواتب التمريض في السعودية 2023؟

نوضح لحضراتكم عبر موقعنا نجوم مصرية رواتب التمريض في السُّعُودية 1444 للالتحاق بتلك الوظيفة الإنسانية التي تستهدف خدمة المرضى والأطباء؛ لذا فهي مهنة حيوية تتطلب بذل جهد لتلبية احتياجات المرضى والحد من شدة الآلام التي يتعرضون لها ومساعدتهم على الالتزام بأخذ جرعات الدواء في المواعيد الصحيحة والإشراف على وضعهم الصحي.

رواتب الممرضين الأجانب في السُّعُودية

الكثير من طلاب الثانوية العامة يبحثون عن دراسة التمريض فهي من أكثر المهن المطلوبة في سوق العمل، وعلاوة على ذلك فإن راتبها يبدأ من ألف ريال حتى ثلاثين ألف ريال سعودي، ويتم تحديد هذا تبعًا للدرجة العلمية للممرض وخبرته خلال سنوات العمل، كما يحصل العاملون على 300 ريال للمواصلات، دخل ثابت للإيجار بقيمة 2670 ريال.

رواتب الممرضات الفلبينيات في السُّعُودية

تم تحديد راتب خاص للممرضات الفلبينيات أو الأجنبيات بصفة عامة في المملكة العربية السُّعُودية بلغ قيمته 6700 ريال سعودي.

رواتب التمريض المصري في السُّعُودية

يجدر الإشارة إلى أن راتب الممرضين المصريين يحدد تبعًا لسنوات الخبرة، الاجتهاد في العمل والجودة، الدرجة العلمية، إضافة إلى ذلك في حالة حصول الممرض على درجة الماجستير فإن قيمة دخلهم تزداد الضعف ويصبح راتبهم 16 ألف ريال، أما البكالوريوس 8.250 ريال، كما أنه تبعًا لعدد سنوات الخبرة يتم تحديد الراتب الشهري كما يلي:

لمن استمر عامين يحصل على راتب 10.300 ريال.

من عامين لخمسة أعوام يحصل على 11 ألف ريال.

من خمسة أعوام حتى عشرة أعوام يحصل على راتب 12.700 ريال.

من 10 أعوام حتى 15 عام يأخذ 14.800 ريال سعودي.

بينما الممرض الذي تجاوز 20 عام يحصل على راتب 30.300 ريال.

سلم رواتب الممرضين بوزارة الصحة

مهنة التمريض من المهن الهامة على مستوى العالم، ونقدم لك سلم رواتب الممرضين التي قد تهم الراغب في الالتحاق بالتمريض، ويختلف الراتب وفقًا لدرجة العمل حيث أن الممرض يحصل على 13.800 ريال، ومساعد مدير التمريض يحصل على 22.700 ريال، وممرض العناية المشددة 13.800، ورئيس الممرضين 14.700 ريال، ومستشار الصحة المهنية 23.000 ريال، وممرضة العلاج المهني 20.500 ريال.

كما أن ممرض الشركة يأخذ 10.400 ريال، ممرض منزل 11.700 ريال، ممرضة متدربة 16.200 ريال، خدمات التمريض 14.500 ريال، مشرف التمريض 19.100 ريال، ممرضة مدرسة 11.400 ريال. ممرضة موظفين 12.200 ريال، منسق التمريض 15.200 ريال.