يتساءل العديد من المواطنين المستفيدين عن كم باقي على نزول حساب المواطن لهذا الشهر شوال 1444، وهو من البرامج التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بحيث يتم صرف رواتب المعاش في موعد ثابت محدد في كل شهر ميلادي، ويتم صرفه للمستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط الأساسية المطلوبة.

حاسبة الدعم

من المقرر أن يتم صرف الدفعة 66 من حساب المواطن يوم الأربعاء العاشر من مايو 2023 الموافق لتاريخ 20 من شوال 1444، ويمكن حساب قيمة الدعم المستحق من خلال اتباع ما يلي:

الدخول إلى موقع حساب المواطن يضغط المتقدم على خيار الحاسبة التقديرية يختار الحالة ثم ينقر على زر احسب ستظهر له قيمة الدعم المستحق.

كم مبلغ الزيادة

تم الإعلان عن تمديد الدعم الإضافي لبرنامج حساب المواطن، وسيستمر صرفه حتى شهر يوليو 2023، وقيمة المبالغ المالية التي سيحصل عليها كل فرد ستكون كما يلي:

يحصل عائل الأسرة على مبلغ قدره 720 ريال سعودي

التابع الذي عمره أكثر من 18 سنة يحصل على مبلغ قدره 360 ريال سعودي

بينما يحصل التابع الذي سنه أقل من 18 سنة على دعم قيمته 215 ريال.

تسجيل جديد

يمكن للراغبين في الاستفادة من دعم البرنامج تسجيل حساب جديد من خلال ما يلي: