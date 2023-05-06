كم باقي على نزول حساب المواطن لهذا الشهر شوال 1444
يتساءل العديد من المواطنين المستفيدين عن كم باقي على نزول حساب المواطن لهذا الشهر شوال 1444، وهو من البرامج التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بحيث يتم صرف رواتب المعاش في موعد ثابت محدد في كل شهر ميلادي، ويتم صرفه للمستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط الأساسية المطلوبة.
حاسبة الدعم
من المقرر أن يتم صرف الدفعة 66 من حساب المواطن يوم الأربعاء العاشر من مايو 2023 الموافق لتاريخ 20 من شوال 1444، ويمكن حساب قيمة الدعم المستحق من خلال اتباع ما يلي:
- الدخول إلى موقع حساب المواطن
- يضغط المتقدم على خيار الحاسبة التقديرية
- يختار الحالة ثم ينقر على زر احسب
- ستظهر له قيمة الدعم المستحق.
كم مبلغ الزيادة
تم الإعلان عن تمديد الدعم الإضافي لبرنامج حساب المواطن، وسيستمر صرفه حتى شهر يوليو 2023، وقيمة المبالغ المالية التي سيحصل عليها كل فرد ستكون كما يلي:
- يحصل عائل الأسرة على مبلغ قدره 720 ريال سعودي
- التابع الذي عمره أكثر من 18 سنة يحصل على مبلغ قدره 360 ريال سعودي
- بينما يحصل التابع الذي سنه أقل من 18 سنة على دعم قيمته 215 ريال.
تسجيل جديد
يمكن للراغبين في الاستفادة من دعم البرنامج تسجيل حساب جديد من خلال ما يلي:
- الدخول إلى بوابة حساب المواطن
- يضغط المستخدم على إنشاء حساب جديد ويكتب البيانات التالية: تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال
- يسجل الدخول من خلال إضافة كلمة السر المؤقتة التي تصله إلى هاتفه
- يمكنه تغيير كلمة المرور ثم يدرج البيانات المطلوبة مثل معلومات العنوان وبيانات الدخل الشهري
- آخر خطوة هي إرفاق المستندات المطلوبة، يتحقق من كل المعلومات ثم يضغط على تسجيل.