كم العمر المسموح لفتح حساب بنكي في الراجحي للمواطنين والوافدين؟

فتح حساب بنكي في بنك الراجحي هو أمر شائع كثيراً بالمملكة العربية السعودية، كونه البنك الأشهر والأضخم داخل المملكة، لكن ما هو العمر المسموح به لفتح حساب بنكي في بنك الراجحي؟، في تلك المقالة سنحاول الإجابة على هذا السؤال الذي يعد محل غموض للبعض، كما سنوضح لكم بالتفصيل شروط فتح حساب مصرفي بنك الراجحي، وهي شروط اعلنها البنك على موقعه الإلكتروني على الأنترنت.

حسبما يوضح بنك الراجحي على موقعه الرسمي فأن العمر المسموح لفتح حساب بنكي في الراجحي هو 15 عام، حيث يحق لكل شخص يملك هوية وطنية سارية المفعول وأن يكون عمره تجاوز 15 عاماً، إنشاء حساب بنكي من الفروع أو إلكترونيا عبر تطبيق البنك للهواتف النقالة أو عبر الموقع الإلكتروني، ويحق لمن هم أقل من 15 عام فتح حساب من خلال ولي الأمر عبر مباشر للأفراد.

العمر المسموح للوافد لإنشاء حساب بنكي

أما الوافد فيكنه فتح حساب بنكي في بنك الراجحي، عندما يكون عمره 18 عام فيما أكثر، ويجب أن تكون هوية الإقامة الخاصة به سارية، ويتمتع الوافد بنفس المزايا الخاصة في المواطن بشكل كامل، كما تطبق نفس الشروط على كليهما.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي

إليكم الشروط الواجب توافرها من أجل إنشاء حساب في بنك الراجحي الإلكتروني.

أن تكون مواطن سعودي أو وافد مقيم داخل المملكة.

أن تكون بطاقة الهوية سارية أو لديك إقامة سارية.

يجب أن يتوفر لديك حساب في أبشر.

تمتلك رقم هاتف من الشركات السعودية.

تمتلك بريد إلكتروني.

يمكنك إنشاء الحساب من خلال زيارة أحد الفروع أو تقديم طلب إلكتروني.

رقم خدمة عملاء الراجحي

رقم خدمة عملاء الراجحي للعملاء الجدد هو “8001241222”، وهو متاح طوال اليوم، ويمكنك الاتصال بالرقم والاستفسار عن ما تريد.