كل ما تريد معرفته عن بوابة مصر الرقمية أكثر من 165 خدمة حكومية

بوابة مصر الرقمية هي منصة إلكترونية تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وتم تدشينها من قبل رئيس الجمهورية، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أكثر من عام، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني، تضم المنصة أكثر من 165 خدمة في مختلف القطاعات، في جميع المؤسسات الخدمية بالحكومة المصرية.

بوابة مصر الرقمية

ما هي الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية؟

من خلال بوابة مصر الرقمية digital Egypt، يمكنكم الحصول على عشرات الخدمات الإلكترونية بشكل رقمي وميسر، ضمن خطة التحول الرقمي للبنية المعلوماتية في جمهورية مصر العربية، ومن أبرز الخدمات المتاحة:

– خدمات التموين

– التوثيق

– الحالة الشخصية

– مركباتي

– الكهرباء

– الشهر العقاري

– الإسكان الاجتماعي

– رخص السجل التجاري

– المحاكم

– الضرائب العقارية

– الأحوال المدنية

– خدمات القضايا

– التأمين الاجتماعي

– دار الإفتاء

– التأمين الصحي الشامل

– الزراعة

– البريد المصري.

وهذه القائمة تشمل أشهر الخدمات المقدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، مما يوفر وقتًا ويسهل على المستخدمين استخدام الخدمات الإلكترونية في دقائق معدودة.

مميزات بوابة مصر الرقمية

يمكن استخدام بوابة digital Egypt في قضاء المعاملات الحكومية من خلال الهاتف او جهاز الكمبيوتر دون الحاجة للذهاب للمكاتب الحكومية، وتقليل الاكتظاظ في المكاتب الحكومية، وتتعدد المميزات لبوابة مصر الرقمية والتي من أهمها: