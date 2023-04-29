كلية الاقتصاد والعلوم السياسية : جامعة الملك سعود

ترغب في دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية في السعودية؟ تعرف عليها في جامعة الملك سعود، والتي تقدم برامج دراسية على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجالات مختلفة، وتسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية وملهمة للطلاب.

عند البحث عن الجامعة المناسبة لدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية في السعودية، فإن الكلية تعتبر واحدة من أفضل الخيارات المتاحة، تأسست كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في المملكة العربية السعودية، وتعتبر إحدى كليات جامعة الملك سعود.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

الكلية تقدم برامج دراسية على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجالات مختلفة مثل الاقتصاد، الإدارة، العلوم السياسية، والعلاقات الدولية.

وتسعى الكلية جاهدة لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية وملهمة للطلاب، وتوفر لهم فرصًا للتعلم المستمر وتنمية مهاراتهم.

منذ تأسيس الكلية، تميزت بتوفير بيئة تعليمية ملهمة للطلاب، حيث يعمل الأساتذة والموظفون جاهدين على توفير الدعم اللازم للطلاب وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم.

وتتميز الكلية بأنها تقدم برامج دراسية شاملة تغطي مجالات الاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية والعلاقات الدولية.

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برامج البكالوريوس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

تقدم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية برامج دراسية في مجالات مختلفة على مستوى البكالوريوس، وتهدف هذه البرامج إلى تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة للتفاعل مع العالم الحديث والاقتصادي والسياسي.

تشمل برامج البكالوريوس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: