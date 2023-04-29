خدمات

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية : جامعة الملك سعود

ناصر إبراهيم

ترغب في دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية في السعودية؟ تعرف عليها في جامعة الملك سعود، والتي تقدم برامج دراسية على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجالات مختلفة، وتسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية وملهمة للطلاب.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

عند البحث عن الجامعة المناسبة لدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية في السعودية، فإن الكلية تعتبر واحدة من أفضل الخيارات المتاحة، تأسست كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في المملكة العربية السعودية، وتعتبر إحدى كليات جامعة الملك سعود.

قد يهمك:

جامعة الملك سعود تعلن عن دورة تدريبية في استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي “Chat GPT” خلال هذه الفترة

مواعيد دوام الجامعات في رمضان 1444-2023 السعودية.. وعُطلة عيد الفطر بالمملكة

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

الكلية تقدم برامج دراسية على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجالات مختلفة مثل الاقتصاد، الإدارة، العلوم السياسية، والعلاقات الدولية.

وتسعى الكلية جاهدة لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية وملهمة للطلاب، وتوفر لهم فرصًا للتعلم المستمر وتنمية مهاراتهم.

منذ تأسيس الكلية، تميزت بتوفير بيئة تعليمية ملهمة للطلاب، حيث يعمل الأساتذة والموظفون جاهدين على توفير الدعم اللازم للطلاب وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم.

وتتميز الكلية بأنها تقدم برامج دراسية شاملة تغطي مجالات الاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية والعلاقات الدولية.
إقرأ أيضا: منصة جامعة شقراء البوابة الإلكترونية

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية : جامعة الملك سعود

برامج البكالوريوس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

تقدم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية برامج دراسية في مجالات مختلفة على مستوى البكالوريوس، وتهدف هذه البرامج إلى تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة للتفاعل مع العالم الحديث والاقتصادي والسياسي.

تشمل برامج البكالوريوس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية:

  • برنامج الاقتصاد: وهو برنامج يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة اللازمة لفهم الظواهر الاقتصادية وتحليلها، وتطوير المهارات اللازمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية بشأن الموارد المختلفة.
  • برنامج الإدارة: يهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة لإدارة المؤسسات المختلفة وتحليل البيانات الاقتصادية واتخاذ القرارات الإدارية المناسبة.
  • برنامج العلوم السياسية: يهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمعرفة اللازمة لفهم النظم السياسية المختلفة ودور الحكومات في تشكيل هذه النظم، وتطوير المهارات اللازمة لتحليل الأحداث السياسية واتخاذ القرارات المناسبة.
  • برنامج العلاقات الدولية: يهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمعارف اللازمة لفهم العلاقات الدولية ودور المؤسسات الدولية المختلفة في تشكيل هذه العلاقات، وتطوير المهارات اللازمة للتفاعل مع المجتمع الدولي.
Avatar of ناصر إبراهيم
ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وموقع اليوم الإخباري، أتابع بشكل يومي جميع الأخبار المحلية والعالمية لنقل وتغطية كل ما يهم المواطن من أحداث إخبارية وخدمات،

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات