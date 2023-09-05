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قيمة دعم حساب المواطن بالزيادة الملكية لشهر سبتمبر 2023

مصطفى شاهين

لم يتبق سوى أيام قليلة على إيداع دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر 2023 لجميع المستفيدين، لهذا يتساءلون عن قيمة الدعم بعد الزيادة الملكية، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

قيمة دعم حساب المواطن

شعار حساب المواطن- المصدر: موقع البرنامج

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استمرار صرف الدعم الإضافي لحساب المواطن

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بيانًا بشأن تمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن، وذلك بتخصيص 8 مليار ريال سعودي كنوع من أنواع الدعم الإضافي لجميع المستفيدين، وكان أخر دفعة في شهر يوليو الماضي، لكن مع دفعة أغسطس تم تمديد الدعم شهرين حتى دفعة سبتمبر الجاري، لتكون قيمة الدعم الإضافي على النحو التالي:-

  • يحصل رب الأسرة على دعم قيمته 720 ريال سعودي.
  • في حين أن التابع الأكبر من 18 عام يحصل على دعم 360 ريال.
  • بينما التابع الأقل من 18 عام يكون الدعم بعد الزيادة 215 ريال سعودي.

- صورة 1 - قيمة دعم حساب المواطن بالزيادة الملكية لشهر سبتمبر 2023 - صورة 2 - قيمة دعم حساب المواطن بالزيادة الملكية لشهر سبتمبر 2023

شروط أهلية حساب المواطن

هناك بعض الشروط الهامة من أجل التسجيل في حساب المواطن والحصول على الدعم، وفقًا لما يلي:-

  • يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • مقيم دائم في المملكة العربية السعودية.
  • ليس لديه أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.
  • ألا يتخطى الدخل الشهري للمتقدم عن الحد المانع للحصول على الدعم.
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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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3 تعليقات
  1. Fethhuon يقول

    شكران

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  2. raeuf24 يقول

    اسمي محمد اريد شحن من فضلكم

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  3. raeuf24 يقول

    شحطن

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