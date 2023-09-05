قيمة دعم حساب المواطن بالزيادة الملكية لشهر سبتمبر 2023

لم يتبق سوى أيام قليلة على إيداع دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر 2023 لجميع المستفيدين، لهذا يتساءلون عن قيمة الدعم بعد الزيادة الملكية، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

شعار حساب المواطن- المصدر: موقع البرنامج

استمرار صرف الدعم الإضافي لحساب المواطن

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بيانًا بشأن تمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن، وذلك بتخصيص 8 مليار ريال سعودي كنوع من أنواع الدعم الإضافي لجميع المستفيدين، وكان أخر دفعة في شهر يوليو الماضي، لكن مع دفعة أغسطس تم تمديد الدعم شهرين حتى دفعة سبتمبر الجاري، لتكون قيمة الدعم الإضافي على النحو التالي:-

يحصل رب الأسرة على دعم قيمته 720 ريال سعودي.

في حين أن التابع الأكبر من 18 عام يحصل على دعم 360 ريال.

بينما التابع الأقل من 18 عام يكون الدعم بعد الزيادة 215 ريال سعودي.

شروط أهلية حساب المواطن

هناك بعض الشروط الهامة من أجل التسجيل في حساب المواطن والحصول على الدعم، وفقًا لما يلي:-