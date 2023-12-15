قيمة جائزة مسابقة الحلم شهر ديسمبر 2023 وخطوات الاشتراك في المسابقة

مسابقة الحلم تعتبر واحدة من أشهر وأهم المسابقات في الوطن العربي، والتي تحظى بشهرة واسعة، ونسبة مشاهدة كبيرة جدا في جميع البلدان العربية، من قبل الملايين المتشوقين للفوز بالمسابقة وتحقيق احلامهم، ويتم عرض مسابقة الحلم من خلال مجموعة قنوات MBC.

نتيجة مسابقة الحلم شهر ديسمبر 2023

شروط الإشتراك في مسابقة الحلم

يهتم الكثير من الناس في الوطن العربي بمعرفة كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي سوف يقوم بعملية الإشتراك في المسابقة، والتي من بينها:

أن يكون عمرك لا يقل عن 18 عام. الإقامة في أحد البلدان التي تقام بها المسابقة. إمتلاك رقم هاتف محمول صالح.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2023

لتسجيل اسمك ضمن قائمة المرشحين بالفوز بجوائز مسابقة الحلم، هناك بعض الخطوات السهلة التي يجب إتباعها، وهي على النحو التالي:

قم بالدخول إلى رابط الإشتراك في مسابقة الحلم 2023.

حدد الدولة التي تقيم بها وأن تكون من بين الدول المتاح بها المسابقة.

اختار الشبكة الخاصة برقمك المحمول الخاص بك.

سيتم عرض رقم الجوال الخاص بمزود الخدمة والذي يمكن التواصل من خلاله لإرسال الرسالة.

أكتب في نص الرسالة كلمة “حلم” او “Dream”.

بعد كتابة الرسالة للرقم المرادف لبلدك، اضغط على إرسال.

جوائز مسابقة الحلم 2023

من أكثر برامج المسابقات متابعة في الوطن العربي، وذلك نظراً للقيمة المالية العالية التي يتم منحها للفائزين، والتي هي عبارة عن:

جائزة أسبوعية بقيمة 5000 دولار.

جائزة شهرية بقيمة 100000 دولار.

سيارة الأحلام.

منزل الأحلام.

الجائزة الكبرى وهي مبلغ مليون دولار يتم منحها لفائز واحد نهاية كل عام.

ما هي أرقام مسابقة الحلم 2023

يمكنكم الإشتراك في مسابقة الحلم 2023 للفوز بالجوائز القيمة كل شهر، ودخول السحب على الجائزة الكبرى، والتي تبلغ قيمتها مليون دولار، والتي سوف يتم منحها للفائز بجائزة الحلم نهاية عام 2023، وذلك من خلال إرسال كلمة “حلم” او “Dream”، وهذه قائمة ببعض الأرقام لبعض البلدان العربية التي يمكن استخدامها للإشتراك في مسابقة الحلم 2023: