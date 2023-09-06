كم قيمة بدل الترحيل بعد التعديل الجديد في نظام خدمة الأفراد بالمادة 28؟

العديد من المؤسسات قد تقوم في أحيان عِدة بنقل المُوظف أو القيام بابتعاثه في أي من المَهام الرسمية داخل المملكة أو خارجها، ولذلك يتم صرف بدل الترحيل للمُوظف في تِلك الحالة، وخلال الساعات القلائل المُنصرمة تم تداول بعض الأخبار ذات صِلة بهذا الشأن وأبرزها هو تعديل نظام خدمة الأفراد بالمادة 28 وصرف بدل الترحيل للمُوظفين، وسوف نُوضح لكم أدناه كم قيمة بدل الترحيل عبر “نجوم مصرية”.. فضلاً تابعونا.

قيمة بدل الترحيل

ما هو بدل الترحيل؟

هو الاستحقاق المالي الذي يُصرف لأي من المُوظفين الذين تم نقلهم من مقر عملهم إلى أي من الأماكن الأخرى سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، ويجدر الإشارة إلى أن الجريدة الرسمية بالمملكة “أم القرى” قد نشرت الخبر المُتعلق بإجراء بعض التعديلات في نظام خدمة الأفراد بالمادة 28.

يصرف للفرد بدل ترحيل وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر — ATTIAH ALZAHRANI (@BinTurky4) September 6, 2023

نص قانون التعديل

جاء نص التعديل كالآتي:

ما هي شروط صرف بدل الترحيل للعسكريين؟

وفقاً لما ورد في المادة 28 من نظام خدمة الأفراد، فإن شروط صرف بدل الترحيل تتمثل في الآتي:

يتم الصرف عِند التعيين بالخدمة للمرة الأولى.

النقل من مكان لآخر داخل المملكة العربية السعودية.

نقل المُوظف من داخل المملكة إلى خارجها او العكس.

نقل المُوظف من جِهة إلى أخرى خارج المملكة العربية السعودية.

ابتعاث المُوظف.

إلحاق المُوظف لفترة زمنية تجاوزت الـ 6 أشهر.

عِند انتداب المُوظف لمُدة تجاوزت الـ 3 أشهر فما أعلى.

قيمة بدل الترحيل للعسكريين

وفقاً للتعديل الصادر بنص المادة 28 من نظام خدمة الأفراد فإن بدل الترحيل للعسكريين سوف يكون “راتبين أساسيين”، وذلك عِند الابتعاث أو التعيين للغرض الخاص بالتدريب، أو حتى النقل أو الإلحاق لفترة تزيد عن 6 أشهر.

بدل الترحيل للإيفاد الداخلي

الإيفاء الداخلي يتمثل في عِدة صور ومنها:

الإيفاء الداخلي للدراسة: وهو أن يتم صرف بدل الترحيل للمُوظف الموفد إلى أي من المُدن غير التي يعمل بها، وذلك بهدف الدراسة لما فيه مصلحة لجِهة العمل التابع لها، ويجب أن تتجاوز المسافة الخاصة بالانتداب أكثر من 75 كيلو متر.

الإيفاء الداخلي بهدف التدريب: وفقاً للمادة 249 من النظام الخاص بالخدمة المدنية فإنه يحق للمُوظف الذي تم إيفاده للتدريب إلى أي من المُدن خلاف التي يعمل بها قيمة “مائة بالمائة” من الراتب الشهري الخاص به فضلاً عن صرف الراتب الأساسي أي يتم “صرف راتبين”، وذلك على مدار الـ 90 يوم، وحال تجاوزت فترة التدريب أكثر من 3 أشهر فسوف يتم صرف الراتب الأساسي فقط مع إيقاف صرف الراتب الإضافي وصرف بدل الترحيل.

🛑 عاجل 🛑 للي ما فهموا الخبر زين ‼️ يصرف للأفراد بالسلك العسكري بدل ترحيل ( راتبين أساسيين ) عند تعيينه أو إبتعاثه ( لغرض التدريب ) أو إلحاقه أو نقله (لمدة تزيد عن ٦ أشهر ) ألف ألف مبروووووك دام عزك يا وطن🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 — خالد بن تركي #وظائف (@Wdhifaa) September 5, 2023

بدل الترحيل للإيفاء الخارجي

وفقاً لنص المادة الـ 39 في لائحة المزايا المالية، فإنه حال تم نقل المُوظف إلى مكان خارج المملكة العربية السعودية أو العكس فسوف يحق له صرف بدل ترحيل.