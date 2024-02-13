تُعتبر قناة الجزائرية الأرضية الرياضية من أشهر القنوات العربية المتخصصة في نقل بطولات كرة القدم، لهذا فهي تعد من أهم خيارات محبي وعشاق كرة القدم، حيث تنقل العديد من البطولات المختلفة 2024 والعديد من الأحداث الرياضية الهامة بشكل مجاني، وفي هذا المقال سوف نستعرض تردد القناة، وخطوات تنزيلها.

المصدر موقع نبض الخليج العربي بتصرف الكاتب أيمن إسماعيل موقع نجوم مصرية

قناة الجزائرية الأرضية

يمكن لمحبي وعشاق الساحرة المستديرة مشاهدة العديد من الأحداث الرياضية الهامة عبر قناة الجزائرية، وذلك عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد معامل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ الجودة نايل سات 11680 27500 أفقي 5/6 HD هوت بيرد 12577 27500 أفقي 3/4 SD

خطوات ضبط وتنزيل القناة على الريسيفر

يمكنك ضبط القناة بكل سهولة عن طريق باتباع الخطوات التالية:

قم بالنقر على زر “القائمة” من جهاز الريموت.

ادخل إلى قائمة التركيب.

اختر البحث اليدوي أو “Manual Search”.

ضع تردد القناة، كما هو موضح في الجدول السابق واختر القمر الصناعي.

اضغط على زر “بحث” أو “Search”.

انتظر حتى تنتهي عملية البحث.

احفظ القناة بالضغط على حفظ.

تحقق من أن جهاز الريسيفر الخاص بك يدعم بث القنوات عالية الدقة (HD).

تأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح.

يمكنك إعادة ضبط جهاز الريسيفر إلى إعدادات المصنع قبل تحميل القناة.

وختامًا: قدمنا في هذا المقال، قناة الجزائرية الأرضية الرياضية 2024 تردد القناة وطريقة تنزيلها على الريسيفر