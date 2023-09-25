رابط وخطوات الاستعلام عن قبول جامعات الأردن 2023 – 2024 وحدة القبول والتسجيل admhec.gov.jo

مع انتهاء الطلاب من التسجيل في وحدة القبول والتسجيل ببوابة القبول الموحد لجامعات الأردن، يبدأ البحث عن موعد إعلان نتائج قبول جامعات الأردن للعام الدراسي 2023 – 2024 حسب وزارة التعليم العالي، حيث أعلنت بوابة استقبال تقديمات الطلاب عن إغلاق باب تسجيل طلبات الطلاب، وتم إغلاق استقبال الترشيحات وإجراء المراجعة تمهيدا لإعلان النتائج.

نتائج قبول موحد جامعات الكويت - وحدة القبول والتسجيل بصفحة بوابة التعليم العالي الرسمية.

وحدة قبول الجامعات 2023 – 2204

بعد أن ينتهي طلاب توجيهي من الاستعلام عن النتائج عبر بوابة نتائج الطلاب، تفتح بوابة قبول الجامعات في الموعد الذي تعلن عنه وزارة التعليم العالي في فترة محددة، ويتسارع الطلاب بالتسجيل، وتقوم البوابة أيضا بتوفير الاستعلام عن معدلات القبول الموحد للعام الماضي، وذلك قبل أن يتم إعلان معدلات العام الحالي، وبعد إعلان نتائج قبول العام الحالي يتعرف المتقدمين على معدلات قبول كافة جامعات الأردن.

توقعات العام الحالي

تعتمد مؤشرات قبول العام الحالي على عدد من العوامل، حيث يكون مستوى نجاح الطلاب بالمواد الدراسية مقارنة بالعام الماضي دليلا على ارتفاع نسب القبول أو تراجعها، كما يعتمد قبول الجامعات على نسب الإقبال عليها، ويكون أقبال الطلاب على كلية، مثل كلية الطب البشري مثلا، يؤدي إلى ارتفاع معدل القبول عليها، وهكذا، ويكون مثال لمتوسط معدلات قبول الجامعات للعام المقبل كالتالي:

قبول كلية الطب جامعة الأردنية: 98.25%.

معدل القبول في جامعة عمان: 96.75%.

قبول معدل جامعة مؤتة: 96.55%.

معدل جامعة اليرموك: 96.65%.

القبول في كلية الصيدلة – الجامعة الأردنية: 94.90%.

قبول كلية الصيدلة – جامعة عمان: 94.75%.

معدل القبول في كلية الصيدلة – جامعة اليرموك: 93.95%.

بيان معدلات القبول في كلية الصيدلة – جامعة مؤتة: 94.05%.

كلية الصيدلة – الجامعة الهاشمية: 93.85%.

أخر إخبار النتائج

“أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن الوحدة ستعلن قوائم القبول الموحد خلال أيام ولن تتجاوز مطلع الشهر المقبل على أبعد تقدير”.

خطوات الاستعلام

يتسلم الطلب رسالة نصية على الهاتف النقال الخاص به إشعار بإعلان نتائج قبول الجامعات عبر وحدة القبول والتسجيل، ويقوم بعد تلك الخطوة بالدخول على البوابة والتعرف على القبول بالخطوات التالية: