خدمات

رابط وخطوات الاستعلام عن قبول جامعات الأردن 2023 – 2024 وحدة القبول والتسجيل admhec.gov.jo

أسماء يحيى

مع انتهاء الطلاب من التسجيل في وحدة القبول والتسجيل ببوابة القبول الموحد لجامعات الأردن، يبدأ البحث عن موعد إعلان نتائج قبول جامعات الأردن للعام الدراسي 2023 – 2024 حسب وزارة التعليم العالي، حيث أعلنت بوابة استقبال تقديمات الطلاب عن إغلاق باب تسجيل طلبات الطلاب، وتم إغلاق استقبال الترشيحات وإجراء المراجعة تمهيدا لإعلان النتائج.

نتائج قبول موحد جامعات الكويت - وحدة القبول والتسجيل بصفحة بوابة التعليم العالي الرسمية.

نتائج قبول موحد جامعات الكويت - وحدة القبول والتسجيل بصفحة بوابة التعليم العالي الرسمية.

قد يهمك:

بوابة قبول موحد جامعات الأردن 2023 – 2024 الاستعلام عن الحدود الدنيا التنافسية admhec.gov.jo

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد الأردن 2023 – 2024 مؤشرات معدلات الطلاب admhec.gov.jo

وحدة قبول الجامعات 2023 – 2204

بعد أن ينتهي طلاب توجيهي من الاستعلام عن النتائج  عبر بوابة نتائج الطلاب، تفتح بوابة قبول الجامعات في الموعد الذي تعلن عنه وزارة التعليم العالي في فترة محددة، ويتسارع الطلاب بالتسجيل، وتقوم البوابة أيضا بتوفير الاستعلام عن معدلات القبول الموحد للعام الماضي، وذلك قبل أن يتم إعلان معدلات العام الحالي، وبعد إعلان نتائج قبول العام الحالي يتعرف المتقدمين على معدلات قبول كافة جامعات الأردن.

توقعات العام الحالي

بيان معدلات قبول جامعات الأردن للعام الماضي 2022 - 2023 حسب وحدة القبول والتسجيل الموحدة - الصفحة الرئيسية.
بيان معدلات قبول جامعات الأردن للعام الماضي 2022 – 2023 حسب وحدة القبول والتسجيل الموحدة – الصفحة الرئيسية.

تعتمد مؤشرات قبول العام الحالي على عدد من العوامل، حيث يكون مستوى نجاح الطلاب بالمواد الدراسية مقارنة بالعام الماضي دليلا على ارتفاع نسب القبول أو تراجعها، كما يعتمد قبول الجامعات على نسب الإقبال عليها، ويكون أقبال الطلاب على كلية، مثل كلية الطب البشري مثلا، يؤدي إلى ارتفاع معدل القبول عليها، وهكذا، ويكون مثال لمتوسط معدلات قبول الجامعات للعام المقبل كالتالي:

  • قبول كلية الطب جامعة الأردنية: 98.25%.
  • معدل القبول في جامعة عمان: 96.75%.
  • قبول معدل جامعة مؤتة: 96.55%.
  • معدل جامعة اليرموك: 96.65%.
  • القبول في كلية الصيدلة – الجامعة الأردنية: 94.90%.
  • قبول كلية الصيدلة – جامعة عمان: 94.75%.
  • معدل القبول في كلية الصيدلة – جامعة اليرموك: 93.95%.
  • بيان معدلات القبول في كلية الصيدلة – جامعة مؤتة: 94.05%.
  • كلية الصيدلة – الجامعة الهاشمية: 93.85%.

أخر إخبار النتائج

قبول موحد جامعات الأردن متى تعلن - صفحة فيس بوك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قبول موحد جامعات الأردن متى تعلن – صفحة فيس بوك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

“أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن الوحدة ستعلن قوائم القبول الموحد خلال أيام ولن تتجاوز مطلع الشهر المقبل على أبعد تقدير”.

خطوات الاستعلام

قبو

يتسلم الطلب رسالة نصية على الهاتف النقال الخاص به إشعار بإعلان نتائج قبول الجامعات عبر وحدة القبول والتسجيل، ويقوم بعد تلك الخطوة بالدخول على البوابة والتعرف على القبول بالخطوات التالية:

  1. يتم الولوج على رابط وحدة تنسيق القبول الموحد dmhec.gov.jo (بعد التفعيل).- صورة 1 - رابط وخطوات الاستعلام عن قبول جامعات الأردن 2023 - 2024 وحدة القبول والتسجيل admhec.gov.jo
  2. يقوم بتسجيل الرقم الوطني.- صورة 2 - رابط وخطوات الاستعلام عن قبول جامعات الأردن 2023 - 2024 وحدة القبول والتسجيل admhec.gov.jo
  3. يتم تسجيل كلمة المرور.
  4. يقوم بالنقر على نتائج القبول.- صورة 3 - رابط وخطوات الاستعلام عن قبول جامعات الأردن 2023 - 2024 وحدة القبول والتسجيل admhec.gov.jo
  5. تظهر نتائج القبول كاملة.
Avatar of أسماء يحيى
أسماء يحيى

كاتبة في موقع نجوم مصرية، تشرفت بالعمل فيه بعد سنوات خبرة سبقت من قبل في مجال الصحافة الإلكترونية، متخصصة في الشأن السعودي والخليج العربي، اتشرف بتعليقكم والدعم الإيجابي على المقالات دعما لي ودعما لموقع نجوم مصرية، وأتشرف بالرد على حضراتكم.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات