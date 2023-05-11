قبل ظهور النتيجة.. كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1444 وتقديم الاعتراض

كثيرٌ جدًا من السعوديين، بدأوا في التسجيل بحساب المواطن بالتزامن مع إعادة فتحه، وذلك منذ أن تم إغلاقه في سنة 2020، وتبقى القليل من الأيام على ظهور نتيجة الأهلية، والذي قام بفتح باب التسجيل هو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأمر منه، لدعم المواطن السعودي في ظل الأحوال الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة له، ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1444، وهو ما سوف يستعرضه لكم موقع نجوم مصرية في هذه السطور.

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1444

وقبل استعراض كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1444، فإن برنامج حساب المواطن لم يعلن حتى الآن عن موعد إغلاق باب التسجيل، لذلك يجب على الجميع الإسراع في التسجيل للحصول على الدعم، ويستغرق دراسة طلب التسجيل 15 يومًا، وذلك ليتأكد البرنامج من صحة البيانات، والمعلومات، ومن ثم قبول طلب التسجيل، وإليكم طريقة الاستعلام:

ادخل على موقع حساب المواطن.

سجل الدخول، واكتب اسم المستخدم، ومن ثم الرقم السري بالإضافة إلى ذلك اضغط على “تسجيل”.

اضغط على “الخدمات الإلكترونية” في أعلى الشاشة.

انقر على “دراسة الأهلية”.

اكتب اسم المستخدم، وكلمة المرور.

اضغط على “استعلام”.

ستظهر لك النتيجة أمامك بشأن أهلية حساب المواطن.

كيفية التواصل مع حساب المواطن 1444

وهناك خطوات لا بد مراجعتها للذين لم يستطيعوا الحصول على دعم حساب المواطن، وهي كالآتي:

تأكد أنك مؤهلًا لاستحقاق الدعم، عن طريق الاستعلام عن أهلية المستفيد على موقع حساب المواطن.

أو إذا أردت فتستطيع الاتصال على رقم البرنامج الموحد، وهو 19912.

ادخل على حساب خدمة العملاء، والموجود على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” للاستعلام.

الاعتراض على أهلية حساب المواطن 1444

ادخل على موقع حساب المواطن.

توجه إلى القائمة الرئيسية، وانقر على أيقونة العين.

اضغط على أيقونة دراسة الأهلية.

سوف تظهر لك أسباب عدم الأهلية.

حدث بياناتك، وحمل الأوراق المُثبتة للأهلية.

انقر على أيقونة “تقديم الطلب”.

ويمكنك بعد أن تقديمك بطلب الاعتراض، التحقق منه، وكذلك متابعته على برنامج حساب المواطن، ولكي يتم الرد عليه قد تستغرق هذه العملية فترة زمنية، لكي يستطيع البرنامج التأكد من صحة بياناتك، ولو تم قبول الطلب سوف يتم صرف الدعم، الذي لم يتم صرفه للفرد أو الأسرة، خلال ثلاثة أشهر، وذلك كحد أقصى تحديدًا.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1444

ينبغي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، على أن يستثني من ذلك المرأة غير سعودية، ولديها أبناء سعوديون.

على ألا يقل عمر المتقدم عن سن 18 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.

كذلك عدم امتلاك المتقدم أصولًا مالية أو أملاك ذات قيمة كذلك.

أيضًا على ألا يكون مسجلًا بمراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية، أو مسجونًا.

ضرورة أن يكون المتقدم قائمًا في المملكة بصورة دائمة، بحد أقصى آخر 90 يومًا خلال هذه السنة.

ارفق الأوراق المطلوبة للتسجيل.

أخيرًا يجب أن تتعهد، وتقر بصحة البيانات، التي تم إدخالها في التسجيل كذلك.

التسجيل في حساب المواطن 1444