قبل إيداع دعم مايو…تعرف على الحالات التي تهدد صرف معاش الضمان المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرا عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المؤهلين للحصول على المعاش ممن تتوفر فيهم الشروط الأساسية المطلوبة، وهذا بتاريخ يوم الخميس 27 من أبريل 2023، ويمكن لكل المتقدمين الاستعلام عن الأهلية لكي يعرفوا إذا كانوا مستحقين للمعاش من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، بالمقابل هناك حالات تهدد صرف معاش الضمان المطور، وسنتعرف عليها في مقالنا هذا.

انتفاء الأهلية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات التي يتوقف فيها صرف المعاش عن المستفيدين والتي سنذكرها لكم فيما يلي:

في حال انتفاء أحد شروط الاستحقاق عن المستفيد الرئيسي مثل الإقامة خارج المملكة إن ثبت بأن المعلومات المقدمة للجهات المعنية غير صحيحة أو لم يكن هناك تطابق يتوقف صرف المعاش عن المستفيد الذي لا يلتزم بخطة التأهيل التأخر عن تحديث البيانات الشخصية إذا اقتضى الأمر ذلك أيضا في حال ثبت بأن المستفيد يقيم في دار من دور الإيواء التي ترعاها حكومة المملكة من الأمور التي تهدد صرف المعاش أيضا في حال ثبت بأن المستفيد يستطيع العمل ولكنه لم يقم بالتقديم من خلال منصات التوظيف رغم وجود الفرص.

صدور أهليات الضمان

أعلنت وزارة الموارد عن نتائج أهلية الضمان المطور الدفعة 17 لشهر مايو، وللاستعلام عنها يمكنكم اتباع ما يلي: