قبل إيداعها.. متى ينزل حساب المواطن الدفعة 70 وكم راتب الدعم لشهر سبتمبر 2023؟

ينتظر مستفيدو برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر إذ يكون صرف راتب المواطنين بشكل شهري في يوم محدد، ويكون الإيداع من خلال الحسابات البنكية للمستفيدين، حيث يتم صرف الراتب في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة وافق الصرف إجازة رسمية للبنوك السعودية فإنه سيتم ترحيل الصرف بالتقديم أو التأخير، ويكون صرف راتب حساب المواطن في الدفعة 70 يوما الأحد المقبل 10 سبتمبر الموافق هجريا (25/2/1445).

المصدر: صفحة حساب المواطن

يشمل دعم برنامج حساب المواطن عددا كبيرا من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف البرنامج إلى دعم عدد كبير من الأفراد والأسر، وذلك ضمن رؤية 2030 التي تعمل عليها الحكومة السعودية، إذ يتم تقديم دعم مادي من خلال حساباتهم البنكية لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وأعباء المعيشة، وكان الملك سلمان وجه بزيادة رواتب المستفيدين وذلك من خلال إضافة الدعم الإضافي إلى رواتب المستفيدين، وكان آخر تجديد لقرار إضافة الدعم هو في شهر يوليو حيث شمل القرار أن يتم تمديد صرف الراتب الإضافي لمدة شهرين، ويكون قيمة الدعم شاملا الدعم الإضافي كالتالي:

يحصل المستفيد رب الأسرة أو الفرد المستقل على راتب:- 720 ريالا.

يكون راتب التابع أكبر من 18 عاما:- 360 ريالا.

التابع أقل من 18 عاما يحصل على راتب:- 215 ريالا.

أعلن برنامج حساب المواطن عن إتاحة استعلام أهلية الدفعة 70 عبر صفحة حساب المواطن، حيث تتم مراجعة أهلية المستفيدين من البرنامج بشكل شهري، ويكون الاستعلام من خلال الدخول إلى رابط حساب المواطن، قم بالضغط على الرابط وتسجيل الدخول لمعرفة حالة الأهلية قبل إيداع الدفعة القادمة من البرنامج، إذ يتم إيقاف الدعم المخصص للمواطن في حالة خالف شروط التسجيل في البرنامج، وخاصة في حالة تجاوز الراتب الحد الأدنى للحصول على الدعم.

في حالة تم إيقاف الدعم المخصص لك بعد مراجعة حالة الأهلية، يمكنك أن تقوم بتقديم اعتراض على نتيجة أهلية الدفعة القادمة لشهر سبتمبر، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن، حيث يتيح البرنامج إمكانية تقديم الاعتراض أونلاين في حالة تم إيقاف الدعم لمخالفة شروط القبول في البرنامج، وذلك باتباع التالي: