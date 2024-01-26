قائمة الإجازات الرسمية لعام 2024 أبرزهم المولد النبوي الشريف

بحلول عام 2024 هناك الكثير من التساؤلات عن الإجازات الرسمية للموظفين والطلاب والمواطنين بشكل عام التي تم تحديدها للعام الجديد، ويبحث الجمع حولها لتحديد إجازتهم وسفرهم وعطلات عامهم، حيث أشير بأنه عام كبيس كونه يحتوي على 366 يوم بدلاً من 365 يوم.

قائمة الإجازات الرسمية لعام 2024

قائمة الإجازات الرسمية لهذا العام

تم تحديد مجموعة من الإجازات الرسمية وأُعلن عنها من خلال الجهات المختصة لكافة العاملين سواء بالقطاعات العامة أو الخاصة كما يلي:

عيد الميلاد المجيد بيوم 7/1/2024 الموافق يوم الأحد.

ثورة 25 يناير ومناسبة عيد الشرطة الموافقة 25/1/2024 بيوم الخميس.

عيد الفطر ويبدأ من يوم الأربعاء امتدادا لثلاثة أيام.

عيد تحرير سيناء الموافق 25/4/2024 يوم الخميس.

عيد العمال الموافق 1/5/2024 بيوم الأربعاء.

شم النسيم بيوم 6/6/2024 موافق يوم الإثنين.

وقفة عرفات بيوم 16/6/2024 موافق يوم الأحد.

عيد الأضحى بيوم 16/6/2024 بداية من يوم الإثنين امتداداً لأربعة أيام.

ثورة 30 يونيو بيوم 30/6/2024 موافق يوم الأحد.

رأس السنة الهجرية موافق 8/7/2024 بيوم الإثنين.

عيد الثورة بيوم 23/7/2024 موافق يوم الثلاثاء.

المولد النبوي الشريف بيوم 16/9/2024 موافق يوم الإثنين.

عيد القوات المسلحة بيوم 6/10/2024 موافق يوم الإثنين وهي ذكرى أيضاً لنصر أكتوبر.

إجازات شهر يناير

من المتعارف عليه بأن شهر يناير هو أول الشهور بالسنة ويتساءل الكثير بالقطاعات الخاصة والعامة عن إجازاته الرسمية بهذا الشهر فتتمثل الإجازات الرسمية لشهر يناير فيما يلي:

يوم ٥ يناير الموافق ليوم الجمعة إجازة أسبوعية معتادة.

٦ يناير الموافق ليوم السبت هو أيضاً ضمن الإجازات الأسبوعية المعروفة.

يوم الأحد 7 يناير هي الإجازة العامة لعيد الميلاد المجيد.

يوم الجمعة 12 يناير إجازة أسبوعية ويوم السبت.

يومي الجمعة والسبت الموافق 19 يناير 20 يناير هي إجازة أسبوعية متعارف عليها.

25 يناير يوم الخميس هي إجازة عيد الشرطة أو ما يعرف باسم ثورة 25 يناير.

يأتي بعد ذلك يومي الجمعة والسبت الموافق 26 يناير و 27 يناير إجازة أسبوعية معتادة.

أما عن الإجازات التي يتم الحصول عليها خلايا هذا العام هي ما يقرب من 121 يوم يستمتع بها كافة العاملين بالقطاعات الخاصة والعامة ويتضمن ذلك يومي الجمعة والسبت طوال السنة.