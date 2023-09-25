خطوات سداد فاتورة الإنترنت الأرضي WE من المنزل في ثوان عن طريق محفظة فودافون كاش

هل تعلم عزيزي القارئ أنه يمكنك سداد فاتورة الإنترنت الأرضي WE من المنزل، بدون الحاجة إلى بطاقات بنكية، فقط تحتاج إلى امتلاك رصيد على محفظة فودافون كاش، وستتمكن بكل سهولة من سداد فاتورتك فورًا، عن طريق إنشاء فيزا وهمية تشبه فيزا البنك، ولكن باستخدام رصيدك في فودافون كاش، وهذا ما سنتعرف عليه تفصيلًا في هذا المقال.

دفع فاتورة الإنترنت الأرضي عبر فودافون كاش

إنشاء فيزا وهمية تتضمن الرصيد المطلوب

أولي الخطوات هي إنشاء فيزا افتراضية تحتوي على الرصيد المطلوب لسداد فاتورة النت الأرضي WE عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أطلب الكود *9*100# من خلال خط فودافون الخاص بمحفظة فودافون كاش.

ستظهر لك صفحة تطلب إدخال المبلغ المطلوب، وستقوم بإدخال قيمة الفاتورة، مضافًا إليها 5 جنيهات، قيمة الخدمة.

ثم ادخل الرقم السري الخاص بمحفظتك، مع ضرورة إدخاله باللغة الإنجليزية حتى لا تتعثر في الخطوات.

سيتم إصدار الكارت بالقيمة المطلوبة، وستصل رسالة تأكيد على هاتفك SMS تفيد نجاح العملية، وخصم رسوم الخدمة 5 جنيهات، مع إظهار الرصيد المتبقي في المحفظة.

ثم ستصل رسالة أخرى تحتوي على بيانات الفيزا، والتي تشبه بيانات الفيزا البنكية، وهي رقم الكارت، وتاريخ الانتهاء، وكود التأمين، وقيمة الكارت، مع ملاحظة أن هذه الفيزا صالحة لمدة 24 ساعة فقط.

خطوات سداد فاتورة النت الأرضي WE باستخدام فيزا فودافون

بداية، تحتاج إلى تثبيت تطبيق MY WE على هاتفك، لكي تتمكن من سداد الفاتورة.

بعد الدخول إلى التطبيق، اضغط على شحن الرصيد أو Balance Recharge، وستظهر نافذة تختار منها الاختيار الأول وهو الرقم الحالي Current Number.

ستظهر نافذة تتضمن المبلغ المطلوب للسداد، وطريقة الدفع، وستختار طريقة الدفع بطاقة بنكية أو Bank Card.

ستظهر نافذة موضح بها المبلغ المطلوب للسداد، اختار منها إعادة الشحن Recharge.

ادخل بيانات البطاقة الموجودة في الرسالة على هاتفك من فودافون كاش، مع مراعاة تسجيل الاسم باللغة الإنجليزية.

أكد عملية الدفع من ادفع الآن، أو Pay Now.