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خطوات سداد فاتورة الإنترنت الأرضي WE من المنزل في ثوان عن طريق محفظة فودافون كاش

حسناء عبد الرؤوف

هل تعلم عزيزي القارئ أنه يمكنك سداد فاتورة الإنترنت الأرضي WE من المنزل، بدون الحاجة إلى بطاقات بنكية، فقط تحتاج إلى امتلاك رصيد على محفظة فودافون كاش، وستتمكن بكل سهولة من سداد فاتورتك فورًا، عن طريق إنشاء فيزا وهمية تشبه فيزا البنك، ولكن باستخدام رصيدك في فودافون كاش، وهذا ما سنتعرف عليه تفصيلًا في هذا المقال.

دفع فاتورة الإنترنت الأرضي عبر فودافون كاش

دفع فاتورة الإنترنت الأرضي عبر فودافون كاش

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إنشاء فيزا وهمية تتضمن الرصيد المطلوب

أولي الخطوات هي إنشاء فيزا افتراضية تحتوي على الرصيد المطلوب لسداد فاتورة النت الأرضي WE عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  • أطلب الكود *9*100# من خلال خط فودافون الخاص بمحفظة فودافون كاش.
طلب الكود من خط فودافون
طلب الكود من خط فودافون
  • ستظهر لك صفحة تطلب إدخال المبلغ المطلوب، وستقوم بإدخال قيمة الفاتورة، مضافًا إليها 5 جنيهات، قيمة الخدمة.
ادخل قيمة الفاتورة ورسوم الخدمة
ادخل قيمة الفاتورة ورسوم الخدمة
  • ثم ادخل الرقم السري الخاص بمحفظتك، مع ضرورة إدخاله باللغة الإنجليزية حتى لا تتعثر في الخطوات.
ادخل الرقم السري الخاص بالمحفظة
ادخل الرقم السري الخاص بالمحفظة
  • سيتم إصدار الكارت بالقيمة المطلوبة، وستصل رسالة تأكيد على هاتفك SMS تفيد نجاح العملية، وخصم رسوم الخدمة 5 جنيهات، مع إظهار الرصيد المتبقي في المحفظة.
تمت عملية إصدار الكارت بنجاح
تمت عملية إصدار الكارت بنجاح
  • ثم ستصل رسالة أخرى تحتوي على بيانات الفيزا، والتي تشبه بيانات الفيزا البنكية، وهي رقم الكارت، وتاريخ الانتهاء، وكود التأمين، وقيمة الكارت، مع ملاحظة أن هذه الفيزا صالحة لمدة 24 ساعة فقط.
بيانات فيزا فودافون الافتراضية
بيانات فيزا فودافون الافتراضية

خطوات سداد فاتورة النت الأرضي WE باستخدام فيزا فودافون

  • بداية، تحتاج إلى تثبيت تطبيق MY WE على هاتفك، لكي تتمكن من سداد الفاتورة.
  • بعد الدخول إلى التطبيق، اضغط على شحن الرصيد أو Balance Recharge، وستظهر نافذة تختار منها الاختيار الأول وهو الرقم الحالي Current Number.
اختار شحن الرصيد من تطبيق my we
اختار شحن الرصيد من تطبيق my we
اختار الرقم الحالي
اختار الرقم الحالي
  • ستظهر نافذة تتضمن المبلغ المطلوب للسداد، وطريقة الدفع، وستختار طريقة الدفع بطاقة بنكية أو Bank Card.
اختار بطاقة بنكية
اختار بطاقة بنكية
  • ستظهر نافذة موضح بها المبلغ المطلوب للسداد، اختار منها إعادة الشحن Recharge.
اختار إعادة الشحن
اختار إعادة الشحن
  • ادخل بيانات البطاقة الموجودة في الرسالة على هاتفك من فودافون كاش، مع مراعاة تسجيل الاسم باللغة الإنجليزية.
إدخال بيانات البطاقة
إدخال بيانات البطاقة
  • أكد عملية الدفع من ادفع الآن، أو Pay Now.
أكد الدفع
أكد الدفع
  • ستظهر لك رسالة تفيد نجاح العملية كما هو موضح بالصورة.
نجاح العملية
نجاح العملية
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حسناء عبد الرؤوف

أنا صيدلانية، وكاتبة محتوى طبي، ومدونة، أعشق التدوين في مجالات متنوعة بخلاف الصحة مثل: الطبخ، والمرأة، والرياضة، والتكنولوجيا، وهدفي تقديم محتوى قيم ومفيد للقارئ العربي.

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