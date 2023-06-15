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أوقات عمل منطقة فقيه أكواريوم طوال أيام الأسبوع.. احجز تذاكرتك الآن عبر saudievents.sa

نجوى جابر

المركز الوطني للفعاليات يسعى لتقديم كل ما يُدخل البهجة والسرور في نفوس المواطنين والمقيمين أيضًا داخل المملكة، حيث أعلن عن بدء استقبال الأشخاص لمنطقة فقيه اكواريوم بداية من يوم 5 يونيو للشهر الجاري وأيضًا أوضحت الرابط الرسمي الذي يُمكن من خلاله حجز التذاكر بكل سهولة وأوضحت المواعيد الخاصة به على مدار الأسبوع من السبت وحتى الجمعة.

فقيه أكواريوم

فقيه اكواريوم

بدأت هذه الفعالية يوم 5 يونيو لعام 2023 ومستمرة حتى 30 يونيو الجاري، وهي عبارة عن عالم ساحر تحت الماء يوجد به مجموعة من الشعاب المرجانية والأسماك الملونة أيضًا والمزيد من عجائب البحر الأحمر ولكي تتمكن من حضور تلك الفعالية لابد من القيام بحجز التذاكر على حسب عدد الأفراد من خلال هذا الرابط saudievents.sa، أما بالنسبة لمواعيد العمل الرسمية فهي جاءت على النحو التالي:

- صورة 1 - فقيه أكواريوم | فقيه اكواريوم | منطقة فقيه أكواريوم

- صورة 2 - فقيه أكواريوم | فقيه اكواريوم | منطقة فقيه أكواريوم

- صورة 3 - فقيه أكواريوم | فقيه اكواريوم | منطقة فقيه أكواريوم - صورة 4 - فقيه أكواريوم | فقيه اكواريوم | منطقة فقيه أكواريوم

  • تبدأ أوقات العمل من السبت إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى 11 مساءً.
  • أما بالنسبة ليوم الجمعة تبدأ يوم 1:30 مساءً ومستمرة حتى 11م.
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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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تعليق 1
  1. محمود يقول

    بالتوفيق يا نجمه نجوي جابر

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