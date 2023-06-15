أوقات عمل منطقة فقيه أكواريوم طوال أيام الأسبوع.. احجز تذاكرتك الآن عبر saudievents.sa

المركز الوطني للفعاليات يسعى لتقديم كل ما يُدخل البهجة والسرور في نفوس المواطنين والمقيمين أيضًا داخل المملكة، حيث أعلن عن بدء استقبال الأشخاص لمنطقة فقيه اكواريوم بداية من يوم 5 يونيو للشهر الجاري وأيضًا أوضحت الرابط الرسمي الذي يُمكن من خلاله حجز التذاكر بكل سهولة وأوضحت المواعيد الخاصة به على مدار الأسبوع من السبت وحتى الجمعة.

فقيه اكواريوم

بدأت هذه الفعالية يوم 5 يونيو لعام 2023 ومستمرة حتى 30 يونيو الجاري، وهي عبارة عن عالم ساحر تحت الماء يوجد به مجموعة من الشعاب المرجانية والأسماك الملونة أيضًا والمزيد من عجائب البحر الأحمر ولكي تتمكن من حضور تلك الفعالية لابد من القيام بحجز التذاكر على حسب عدد الأفراد من خلال هذا الرابط saudievents.sa، أما بالنسبة لمواعيد العمل الرسمية فهي جاءت على النحو التالي: