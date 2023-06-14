فرص الحصول على أراضٍ مجانية من وزارة الإسكان للمواطنين السعوديين في عام 1444 وشروط الاستحقاق

تعد أراضي المجانية التي تقدمها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية من أبرز الفرص المتاحة، وتكون متاحة فقط للأشخاص الذين يستوفون شروط الحصول على هذه الأراضي من خلال برنامج سكني، وأشارت الوزارة إلى أهمية الحصول على تراخيص البناء من الجهات المختصة لتأكيد جدية النية في بناء منزل مناسب للأسرة، كما حددت مهلة زمنية محددة لإنجاز أعمال البناء، ويمكن التقدم للحصول على منحة الأرض المجانية واختيار مخطط مناسب.

خطوات قبول طلبات الحصول على أراضٍ مجانية من وزارة الإسكان

يُمكن لجميع فئات المجتمع التقدم للحصول على منح الأراضي المجانية التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية، ولكن يتم قبول الطلبات فقط لأولئك الذين يستوفون الشروط المطلوبة، يُمكن التحقق من استحقاق التقديم على مخططات السكن من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة رابط منصة سكني استخدم الخدمات الإلكترونية للوصول إلى خيار “استحقاق” في منصة سكني. أدخل رقم الهوية الوطنية. انقر فقط على “استعلام”.

إذا كنت تستوفي شروط الحصول على دعم الأراضي السكنية المجانية أو الوحدات الجاهزة، فيمكنك البدء في عملية التقديم وفقًا للإرشادات المتاحة في منصة سكني.

شروط الاستحقاق للحصول على الأراضي المجانية

توجد مجموعة من الضوابط المحددة في لائحة سكني التنفيذية والتنظيمية التي تساعد المواطنين على الحصول على الأراضي المجانية، ومن بين هذه الشروط:

عدم امتلاك سكن مناسب بالفعل.

أن يكون عمر المتقدم 25 عامًا او اكثر.

يتوفر الدعم لحاملي الجنسية السعودية.

الإقامة داخل المملكة وعدم السفر أو الانتقال إلى دولة أخرى.

اختيار المخطط المتاح والمناسب لاحتياجاتك.

تلك هي بعض الشروط الأساسية التي يجب توفرها لاستحقاق الحصول على الأراضي المجانية.