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فرح الهادي تحتفل باليوم الوطني السعودي 93 مع أسرتها على طريقتها الخاصة| وطفلها يخطف الأنظار

إيمان علي

ظهرت الفاشينستا “فرح الهادي” الكويتية في مقطع فيديو تحتفل بها مع زوجها الفنان “عقيل الرئيسي” مع طفلهم الصغير بالزي السعودي للاحتفال باليوم الوطني السعودي 93، وقد حظي الفيديو على اعجاب المتابعين.

- صورة 3 - فرح الهادي تحتفل باليوم الوطني السعودي 93 مع أسرتها على طريقتها الخاصة| وطفلها يخطف الأنظار

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احتفال فرح الهادي باليوم الوطني السعودي

نشرت فرح الهادي صورًا لها مع زوجها وطفلها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، كما قام الثنائي بتزيين المنزل بلمسات خاصة وبالونات كانت عصرية وممتعة واستخدموا اللون الأخضر المميز للعلم السعودي للاحتفال باليوم الوطني 93.

إطلالة فرح الهادي في اليوم الوطني السعودي

قامت الفاشينيستا فرح الهادي بارتداء ملابس تظهر الملابس التقليدية السعودية ذات اللون الأخضر، وتحمل شعار المملكة من جميع جوانبها، كما ظهرت بمكياج باللون الأخضر ليتناسب مع إطلالتها الفريدة وتسريحة شعرها منسدلًا على ظهرها.

- صورة 1 - فرح الهادي تحتفل باليوم الوطني السعودي 93 مع أسرتها على طريقتها الخاصة| وطفلها يخطف الأنظار

نجل فرح الهادي بإطلالة سعودية

وقد شاهد المتابعين أثناء التصوير وجود طفل فرح الهادي وعقيل الرئيسي بين يديهم ويمرحون ويتمايلان على الأغاني السعودية، وقد نشرت فرح الهادي العديد من مقاطع الفيديوهات عبر حسابها برفقة زوجها وابنها آدم وهو يشارك معهم الاحتفال باليوم الوطني 93.

- صورة 2 - فرح الهادي تحتفل باليوم الوطني السعودي 93 مع أسرتها على طريقتها الخاصة| وطفلها يخطف الأنظار

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إيمان علي

صحفية حرة أعشق مهنتي كثيراً وأحب الإبداع الدائم والإطلاع المستمر أعشق قراءة الروايات وأحب تغطية الأخبار التي تهم المواطنين وأعمل جاهدة على إيصال كلمتهم والعمل على متابعها وحلها.

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