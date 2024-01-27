فترة صباحية ومسائية.. 6 خطوات للتقديم على الكلية التقنية بالسعودية 1445 بنين وبنات

6 خطوات للتقديم على الكلية التقنية بالسعودية 1445 وهي من المؤسسات الحكومية التابعة للمملكة، وتقوم بإتاحة العديد من التدريبات بمختلف المجالات، وتبدأ سنويًا في استقبال طلبات التسجيل، بشهر يناير، ويستمر التقديم حتى ينته لشهر واحد، كما وتقوم الكلية التقنية باستقبال طلبات المتقدمين بصورة إلكترونية من خلال البوابة المخصصة للقبول والتسجيل، والتسجيل للراغبين متاح للبنين والبنات.

6 خطوات للتقديم على الكلية التقنية بالسعودية 1445

6 خطوات للتقديم على الكلية التقنية بالسعودية 1445

وتسمح الكلية التقنية للراغبين وبكل سهولة بالتسجيل والالتحاق بمختلف البرامج التدريبية، بتسجيل طلبات الالتحاق من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

قم من النافذة التي سيتم فتحها بالنقر على “إنشاء حساب جديد”.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة من “الاسم والعنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني”.

قم بتحديد التخصص الذي ترغب في التسجيل فيه.

قم بإرفاق الطلب المقدم بالأوراق والمستندات المطلوبة

قم بالنقر على “تقديم الطلب”.

شروط الالتحاق بالكلية التقنية السعودية

وتقوم الكلية التقنية بالمملكة باستقبال طلبات التسجيل وتحديد نتيجة قبولها، وفق قائمة من الشروط والضوابط التي يجب مراعاة توافرها لدى الجميع، حيث تتضمن قائمة الشروط وفق ما تم الكشف عنه الآتي: