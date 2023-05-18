فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني الموحد وطريقة توثيقه

يتساءل الكثير من الناس في المملكة العربية السعودية لماذا يعتبر مصرف الراجحي من أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية لفتح حساب من خلال النفاذ الوطني، حيث أنه يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد من خلال تقديم العديد من الخدمات المصرفية والإلكترونية المتكاملة لعملائه، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

بنك الراجحي

بنك الراجحي هو أحد أهم البنوك في المملكة العربية السعودية، تأسس في عام 1957م ويتميز بشهرته العالمية ويعتبر أحد أكبر المصارف عالميًا، يمتلك البنك قيمة أصول تقدر بحوالي 80 مليار دولار أمريكي ورأس مال مدفوع قدره 6.77 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى قاعدة موظفين كبيرة، وتم دمج المؤسسات المختلفة لمصرف الراجحي تحت اسم الراجحي في شركة الراجحي للتجارة والتبادل، وفي عام 1978 تأسس مصرف الراجحي كشركة مساهمة سعودية، بالإضافة إلى أنه يتمتع بشبكة واسعة من الفروع تضم أكثر من 570 فرعًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

كيفية فتح حساب الراجحي

يتم فتح حساب في بنك الراجحي عن طريق النفاذ الوطني عبر الإجراءات التالية:

أولاً قم بالدخول مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي.

قم بإدخال البيانات المطلوبة في نموذج فتح الحساب (مثل الجنسية، نوع الهوية، رقم الإقامة، رقم الجوال، اللقب، البريد الإلكتروني، المبلغ المتوقع صرفه في الشهر، والدخل الشهري).

أدخل رمز التحقق في الحقل المخصص واضغط على زر “التالي”.

استكمل ملء جميع البيانات المطلوبة في النموذج.

قدّم الطلب لفتح حساب في بنك الراجحي.

بعد ذلك، يمكنك توثيق الحساب من خلال النفاذ الوطني الموحد.

بمجرد استكمال عملية فتح الحساب، ستتلقى رسالة نصية تحتوي على معلومات الحساب.

يمكنك الاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يقدمها بنك الراجحي على مدار الساعة.

يمكنك أيضًا استخراج بطاقة مدى للصرف الآلي عبر أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

من خلال هذه الإجراءات، يمكنك فتح حساب في بنك الراجحي بسهولة وتمتع بالخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك.

طريقة توثيق حساب الراجحي

يمكنك توثيق حسابك في بنك الراجحي باستخدام خدمة النفاذ الوطني الموحد باتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي.

اختر بطاقة الهوية الوطنية أو كلمة المرور ورسالة للتوثيق.

قم بملء المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح.

انتقل إلى خدمة النفاذ الوطني الموحد.

أدخل اسم المستخدم لحساب النفاذ الوطني الموحد.

أدخل كلمة السر المخصصة لحساب أبشر النفاذ الوطني الموحد.

أدخل الرمز المرئي بشكل صحيح في الحقل المخصص.

اضغط على زر “تسجيل الدخول”.

سيتم تحميل بياناتك والتحقق منها في موقع البنك عبر منصة أبشر.

أدخل الرمز المرسل من قبل منصة أبشر إلى هاتفك المحمول.

اضغط على زر “متابعة”.

بعد ذلك، اضغط على زر “توثيق الحساب”.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي

شروط فتح حساب في بنك الراجحي عادةً تشمل ما يلي:

تقديم الهوية الوطنية للمواطن السعودي أو هوية المقيم مع التأكد من صلاحية الهوية.

يجب أن يكون عمر الشخص 18 سنة أو أكثر لفتح حساب للبالغين، و15 سنة أو أكثر للقاصرين.

يجب أن يكون رقم الجوال الذي يستخدم للتسجيل صادرًا من خدمة اتصالات في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يتوفر العنوان الوطني وأن يكون صحيحًا ومطابقًا للسجل الوطني.

يجب على المتقدم تسجيل نفسه في خدمة أبشر لإتمام عملية التوثيق البنكي.

مزايا فتح حساب جاري في بنك الراجحي

فتح حساب جاري في بنك الراجحي يوفر العديد من المزايا، ومن بينها: