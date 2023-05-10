فتح حساب الراجحي أفراد عن طريق النفاذ الوطني.. الرابط والخطوات بالتفصيل

أصبح بالإمكان فتح حساب الراجحي أفراد لكل عميل تتوافر لديه الشروط، سواء كان أون لاين أو عن طريق النفاذ الوطني؛ حيث قدم مصرف الراجحي خيارات متعددة أمام الأفراد بحيث تناسب ظروفهم، ما شجع الكثير على الاستفادة من خدمات المصرف التمويلية؛ وذلك للمزايا التي يقدمها، أبرزها أن كافة التعاملات تتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم كشف حساب شهري عن التعاملات التي نفذها العميل، على أن يكون هذا الكشف باللغتين العربية والإنجليزية، فضلا عن إمكانية تنفيذ الخدمات من أي مكان، لعلاوة على ذلك سهولة فتح حساب الراجحي، إذ إن الخدمة متوفرة عن طريق الجوال.

فتح حساب الراجحي أفراد

مصرف الراجحي أحد المصارف الإسلامية التي تقدم الخدمات المصرفية التمويلية للعملاء بناءا على أحكام الشريعة الإسلامية، ويقدم المصرف فرصة فتح حساب الراجحي أفراد عن طريق النفاذ الوطني، وذلك أون لاين عن طريق الجوال، من طريق الموقع الرسمي للبنك عبر شبكات الإنترنت، وتحميل تطبيق الراجحي، ويوفر البنك أنواع مختلفة من الحسابات، نذكر منها الحساب الجاري للأفراد، وهو حساب مصرفي يقدم مميزات عدة أبرزها؛

تنفيذ عمليات الإيداع والسحب عبر أجهزة الصراف الآلي.

استخراج بطاقة صراف آلي.

سداد قيمة المشتريات والمدفوعات الحكومية عن طريق بطاقة الصراف في أي وقت.

تنفيذ الحوالات الدولية وفقا للصلاحيات الممنوحة.

التسجيل في خدمة الراجحي مباشر.

تحديد الفرع الذي يرغب العميل في التعامل معه.

طريقة فتح حساب عن طريق النفاذ الوطني

أكد مصرف الراجحي أنه بإمكان كل عميل تنطبق عليه الشروط، فتح حساب جاري عن طريق النفاذ الوطني بشرط وجود حساب مفعل في منصة أبشر، ثم يتتبع الخطوات التالية:

يفتح العميل رابط مصرف الراجحي للأفراد. يضغط على خيار تحميل تطبيق الراجحي، ثم ينتقل إلى المتجر الإلكتروني للجوال. بعد التثبيت فتح التطبيق والتسجيل فيه. اختيار إنشاء حساب جاري، ثم ابدأ في كتابة البيانات المطلوبة. أدخل رقم الجوال المسجل في أبشر، ورقم الهُوِيَّة الوطنية، ثم وافق على الشروط والأحكام. انتقل إلى مرحلة التوثيق بإدخال رمز التأكيد المرسل إلى الجوال، ثم تتبع خطوات التحقق كما هو مطلوب. استكمل البيانات ثم اضغط على تقديم الطلب. تأتي مرحلة توثيق حساب الراجحي في النفاذ الوطني.

شروط فتح حساب في مصرف الراجحي

حدد المصرف شروط فتح حساب الراجحي أفراد متمثلة في:

أن تكون بطاقة الهوية الوطنية للعميل سارية المفعول.

التسجيل في منصة أبشر وتفعيل الحساب من أجل فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني.

ألا يقل عمر العميل عن 15 عام للقاصرين، و18 عام للبالغين.

تقديم المستندات المطلوبة لفتح الحساب.

استخدام نفس رقم الجوال المسجل في أبشر تعد أحد شروط فتح حساب الراجحي.

هلا والله عبدالله أذا العمر 15 سنة وأكثر

بتقدر تفتح حساب

من خلال تطبيق #مصرف_الراجحي 📱

في حال وجود هوية وطنية وتسجيل في منصة ابشر 📝

وراح يشرفنا وينورنا وجودك معنا 🤩

وياليت تزور الرابط عشان تعرف

كل المتطلبات وخطوات فتح الحساب عندنا 🔗

https://t.co/BooKTa4N3E طاب يومك💙 — مصرف الراجحي في خدمتك (@AlRajhiBankCare) May 8, 2023

من يمكنه فتح حساب الراجحي

أعطى المصرف الحق لكل مواطن فتح حساب الراجحي أفراد الجاري لكل الفئات التالية: