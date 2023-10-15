فتح باب القبول لـ قوات الطوارئ الخاصة على رتبة جندي لحملة الثانوية.. الشروط والتفاصيل

أعلنت قوات الطوارئ الخاصة عن فتح باب القبول لرتبة جندي لحملة الثانوية حيث أعلنت الهيئة عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة التي يمكن لمن تنطبق عليهم الشروط الانضمام إليها، وجاءت رتبة جندي من أهم هذه الوظائف، بشرط أن يحمل المتقدم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

التقديم في وظائف قوات الطوارئ الخاصة مصدر الصورة: المواطن

تفاصيل التسجيل

أعلنت هيئة الطوارئ الخاصة السعودية برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل لبضعة وظائف عسكرية شاغرة للرجال في رتبة الجندي، كما أكدت أن التقديم سيكون متاح بدايةً من يوم السبت 29/3/1445 هـ، وسيكون باب التقديم مفتوح لمدة 5 أيام لجميع حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

شروط التسجيل

كما يمكن لأي شخص يحمل مؤهل أعلى من الثانوية العامة التقديم بكل سهولة، كما وضعت الطوارئ الخاصة شروط يجب استيفاؤها من أجل التقديم، والتي تكمُن في النقاط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الولادة والمنشأة ووالداه أيضًا.

يتم الاستثناء من شرط المنشأ الشخص الذي نشأ مع والده خلال تأدية الخدمة خارج السعودية.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ألا يكون قد حُكم عليه سابقًا في أي جريمة مخلة بالشرف.

ألا يكون قد طُرد مسبقًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

ألا يكون موظف في إحدى الجهات الحكومية أو عُيّن مسبقًا في وظيفة تابعة للخدمات العسكرية.

ضروري أن يكون لائق طبيًا للخدمة وألا يقل عمره عن 18 عام وألا يزيد عن 40 عام عند التقديم.

لا يقل طول المتقدم عن 170 سم، ويكون الوزن متناسب مع الطول.

مع ضرورة اجتياز اختبارات القبول.