“غير مؤهل” كيفية إثبات استقلالية السكن في الضمان الاجتماعي المطور؟

أعلنت الموارد البشرية عن صدور أهلية الضمان الاجتماعي لشهر ديسمبر، حيث تحدد تلك الأهلية أن كان المستفيد سيحصل على الدعم الشهر المقبل أم لا، إذ تصدر الأهلية بنتيجة “غير مؤهل” في حالة مخالفة شروط القبول في الضمان الاجتماعي، وأن لم تتم مخالفة أي شرط تجد نتيجة الأهلية “مؤهل”، ومع صدور نتيجة الأهلية نجد أن من أكثر أسباب عدم الأهلية هو إثبات استقلالية السكن في الضمان، لذلك يرغب المستفيدين في معرفة طريقة إثبات ذلك.

إثبات استقلالية الضمان الاجتماعي- وزارة الموارد البشرية

استقلالية السكن في الضمان

توضح وزارة الموارد البشرية أنه عند التقديم في برنامج الدعم يجب أن يُثبت المستقل إقامته في منزل بعيد عن العائلة، وفي حالة كنت تمتلك عقد إيجار مع الوالد يجب أن تقوم بتقديم صك الملكية أو مشهد بالسكن الحكومي أو عقد إيجار إلكتروني من أجل إثبات أن السكن مستقل عن الوالد.

استقلالية سكن المطلقة

أشارت وزارة الموارد البشرية أن المطلقة أو الأرملة يمكنها إثبات السكن من خلال تقديم صك الملكية أو عقد الإيجار، وفي حالة لم يكن العقار باسمها لا تحتاج إلى إثبات ملكيتها أو عقد الإيجار، ولكن تسجيل بيانات السكن مع إثبات سكن أولادها في المنزل.

أسباب غير مؤهل في الضمان

تكرر هذا الشهر ظهور استقلالية السكن في الضمان حيث تظهر لدى المستفيدين رسالة “الضمان المطور غير مؤهل بسبب عقد الإيجار”، او رسالة أنه لم يتم اضافة جميع الساكنين في المنزل بالطلب، وتكرر تلك المشكلة في بعض الأحيان وخاصة مع من يسكنون في منزل مملوك للوالد وبالرغم من تأكيد استقلالية السكن من الباحث ولكن تظهر تلك المشكلة.

ويكون حلها انتظار صرف الضمان الاجتماعي أولا، لأنها تتغير بعد صدور الاهلية لدى البعض إلى “مؤهل”، فيما يمكنك أن تقوم برفع اعتراض من خلال الدخول إلى الدعم والحماية، واختيار تقديم اعتراض بجانب نتيجة الأهلية، وإرفاق إيصال كهرباء، ومن الأفضل أن كان باسم الوالد تغيير ذلك، ولكن في حالة استقلالية السكن يتم الإيداع للمستفيدين دون الحاجة لتقديم اعتراض