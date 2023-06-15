عنوان قاعة ديفان في الكويت

تتميز قاعة ديفان بالعديد من المميزات والتي جعلتها من أرقى القاعات الموجودة في الكويت، حيث تستقبل حفلات الزفاف والخطبة والمؤتمرات وكذلك حفلات التخرج، لما بها من مميزات تميزها عن غيرها، وأول هذه المميزات هو موقعها، حيث تقع على الطريق الدائري الأول قطعة 15 في مدينة الكويت، و من ضمن مميزاتها أيضًا أنها قاعة مخصصة للرجال والنساء، ويمكن أن تكفي ل500فرد، وذلك نظرًا لاتساعها، فالحد الأدنى لحجز القاعة يبلغ 250 فرد، كما أنها تحتوي على العديد من الخدمات الخاصة بتلبية رغبات وأذواق الجميع.

رقم قاعة ديفان Divvan ball room بالكويت

توفر قاعة ديفان بعض الأرقام الهاتفية والتي تساعد عملائها في تقديم الأسئلة بشكل مباشر، وكذلك الحجز بطرق أسرع، ومن أهم هذه الأرقام التالية:

هاتف قاعة ديفان 66862643.

رقم قاعة ديفان في الكويت 22423180.

موقع قاعة ديفان بالكويت على موقع خرائط جوجل

يمكنك الوصول المباشر للقاعة، وذلك عن طريق الاستعانة بجوجل ماب، والاستمرار في التعليمات المقدمة إليك والمتمثلة في التالي:

انتقل بصورة مباشرة على موقع ديفان

قم بتفعيل خيار الاتجاهات باللون الأزرق.

انقر على نقطة البداية.

لابد من التحقق بالمسار الظاهر باللون الأزرق.

سيقدم لك جوجل ماب العديد من التعليمات، والتي يجب عليك اتباعها للوصول للموقع بشكل صحيح.

وصف قاعة ديفان بالكويت وأهم مميزاتها

تعتبر قاعة ديفان من أجمل قاعات دولة الكويت، وتتميز بالعديد من الخدمات التي تلبي احتياجات الجميع، كما أنها مخصصة للرجال والنساء وليس للرجال فقط، حيث يمكنك حجز القاعة للرجال فقط أو للسيدات فقط، فهي تعمل على تقديم الحفلات المقامة فيها بشكل مميز للغاية، فتحتوي الحفلة على بوفيه فاخر لضمان وجبة العشاء للمدعوين وتقديمها بشكل جذاب، كما يوجد بها خدمة ركن السيارات، ووحدات متكاملة من الصوت والإضاءة، وتتيح القاعة فرصة اختيار الكوشة الخاصة والدي جي ولا تفرض أي شيء، بل تساعد العروسين في تحقيق أحلامهم على أرض الواقع، أما عن الأسعار فهي تنافسية، حيث تتراوح من 10دينار : 12 دينار للشخص الواحد؛ وبذلك تكون مناسبة لجميع الفئات، مع العلم أن الحد الأدنى لحجز القاعة هو 250فرد.