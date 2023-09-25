رابط الاستعلام عن المقبولين في عقود التربية 50 الف وظيفة empedu.ur.gov.iq

يقوم المتقدمين للعمل في وزارة التربية والتعليم بصفة عقد بالبحث عن موعد الإعلان عن نتائج وأسماء المقبولين في عقود التعليم الذي أعلنت عنه الوزارة لتعيين 50 ألف معلم، وقد تقدم الآلاف من حاملي المؤهلات للتخصصات المطلوبة بالتسجيل على رابط موقع الوزارة خلال الفترة المحددة، وقامت الوزارة بإعلان فترة محددة لتعديل البيانات وإضافة معلومات على صفحة التسجيل، ويتبقى الإعلان عن أسماء المقبولين للعمل للعام الدراسي المقبل 2023 – 2024.

لوجو وزارة التربية العراقية لخدمات الطلاب والمعلمين - صفحة وزارة التعليم الرئيسية.

إعلان وزارة التعليم

أكدت وزارة التعليم عن الفترة المتاح فيها استقبال تسجيلات المعلمين كما أعلنت عن فترة محددة لتعديل البيانات، وقامت الوزارة في ذلك بتوفير الفترة والفرصة المناسبة للجميع للحصول على الوقت اللازم للتقديم، وخاصة في أوقات عدم عمل الموقع في بعض الأحيان، وتقوم الوزارة بمراجعة كافة الطلبات واختيار الأفضل بينها.

هل تظهر نتائج عقود التربية قريبا؟

قامت الوزارة بإطلاق استمارة عقود التربية والتعليم لسد العجز في مدارس العديد من المحافظات، حيث تسعى الوزارة أن يتم إصلاح المنظومة التعليمية واستكمال كافة الشواغر فيها لتظهر بالمظهر الأفضل، ويتم تقديم الخدمات الأفضل للطلاب بتوفير المدارس الجيدة والخدمات المناسبة وسد عجز المعلمين في كافة التخصصات، ومع اقتراب بداية العام الدراسي يتوقع أن يتم وضع اللمسات النهائية على نتائج التقديمات، بعد أن يتم مراجعتها جيدا، والإعلان عن أسماء المقبولين في وقت قريب في كافة المحافظات العراقية، بغداد، الرصافة الأولى والثانية والثالثة، والكرخ الأولى، والثانية والثالثة، وكذلك في النجف الأشرف وكربلاء، والمثنى وصلاح الدين وذي قار، نينوى، ميسان.

الاستعلام عن النتائج

يتم الإعلان عن النتائج في وقت قريب، ويقوم المتقدمين بالاستعلام عن النتائج بالدخول على الموقع الرسمي لبوابة أور بالخطوات التالية: