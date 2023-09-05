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عروض وتخفيضات اليوم الوطني السعودي 93 على رحلات الطيران

أيمن إسماعيل

يحتفل الشعب السعودي خلال أيام باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر وفي خلال هذا الشهر تتسابق الحكومة والمؤسسات والشركات المختلفة بتوفير المنتجات والعروض المختلفة لأبناء الشعب السعودي بأسعار مخفضة احتفاءًا واحتفالًا بهذا اليوم، ومن أكثر ما يبحث عنه المواطنون عروض شركات الطيران الداخلي والخارجي لرغبة الكثير في السفر سواء في الداخل السعودي أو الاستمتاع بالإجازة في الخارج، وسنقدم في هذا المقال عروض الطيران المخفضة للطيران السعودي.

- صورة 1 - عروض وتخفيضات اليوم الوطني السعودي 93 على رحلات الطيران

المصدر صحيفة عاجل AJEL.SA بتصرف من الكاتب أيمن إسماعيل موقع نجوم مصرية

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عروض وتخفيضات الخطوط الجوية السُّعُودية

الاستمتاع بإجازة اليوم الوطني 93 تتطلب السفر والاستجمام ومشاهدة العالم، وهذا ما توفره الحكومة السُّعُودية عن طريق إتاحة رِحْلات الطيران السعودي بالأسعار المخفضة والملائمة لقطاع كبير من الشعب السعودي خلال فترة الاحتفال باليوم الوطني والتي تبدأ من أول سبتمبر وتمتد حتى 30 سبتمبر وكانت الأسعار كالتالي:

تخفيضات اليوم الوطني
عروض وتخفيضات الخطوط الجوية السُّعُودية
اسم الرحلة السعر ملاحظات
رحلة المالديف  1,900 ريال سعودي 5 نجوم
رحلة المالديف  9,800 ريال سعودي 7 نجوم
القاهرة 393 ريال سعودي
الإسكندرية 962 ريال سعودي
دبي  1412 ريال سعودي
لندن  1845 ريال سعودي
هولندا 1996 ريال سعودي
الكويت 249 ريال سعودي
الدار البيضاء 2366 ريال سعودي
باكو  1505 ريال سعودي
من المدينة الى الرياض 169 ريال سعودي
من جدة الى دبي 1412 ريال سعودي
 إسطنبول 1574 ريال سعودي

طريقة حجز عروض اليوم الوطني الخطوط السُّعُودية 2023

عروض وتخفيضات اليوم الوطني
عروض وتخفيضات الخطوط الجوية السُّعُودية
  • الضغط على صفحة الحجز.
  • حدد نوع الرحلة.
  • وضح وجهة السفر.
  • عين تاريخ الرحلة.
  • الضغط على كلمة أذهب.
  • حدد عدد المقاعد وأعمار المسافرين.
  • اختر درجة الحجز التي تفضلها.
  • اضغط على أبحث.
  • اختر العرض الذي يناسبك.
  • أدخل  المعلومات اللازمة.
  •  أكد الحجز.
  • اتبع التعليمات لإتمام عملية دفع الرسوم.
  • تأكيد الحجز.

وختامًا: قدمنا في هذا المقال عروض وتخفيضات اليوم الوطني السعودي 93 على رِحْلات الطيران نتمنى لكم رحلة سعيدة ويوم وطني سعيد.

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أيمن إسماعيل

محاسب، حاصل على دراسات عليا في إدارة الأعمال، حاصل على دبلومه فن الاتصال وأساليب الذاكرة من المعهد الكندي.
اعشق القراءة وكتابة البحث العلمي.

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