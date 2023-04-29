عروض مهرجان الطازج من العثيم على المنتجات الغذائية وأدوات العناية المنزلية حتى 2 مايو.

تعد عروض مهرجان الطازج من العثيم على المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية والتي تستمر حتى 2 مايو من العروض الجبارة، التي أطلقتها مجموعة العثيم بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 2023، ولقد قامت مجموعة أسواق العثيم بإنشاء مجموعة خصومات، قد تصل إلى 50 % في بعض الأحيان على المواد الغذائية وجميع الأغراض التي تحتاجها الأسر السعودية في المنازل، والتي يمكن للمواطنين شراؤها من خلال جميع فروع العثيم بالمملكة العربية السعودية حتى يوم 2 مايو لعام 2023.

تخفيضات العثيم على الخضراوات والفواكه

ولقد قدمت مجموعة العثيم عروضا هائلة وتخفيضات رائعة على الخضروات والفواكه، التي لا يستطيع أحدا من المواطنين الإستغناء عنها حيث إنها تعد من الوجبات الأساسية في كل منزل، وجاءت العروض كالآتي:-

سعر كيلو القرع الهندي كومار 4.50 ريالات سعودي، بينما حزمة النعناع الأخضر قد وصلت إلى 0.95 ريالا سعوديا.

في حين وصلت حزمة الجرجير الأخضر إلى 0.95 ريالا سعوديا، ووصلت حزمة الملوخية الخضراء إلى 1.95 ريال سعودي.

زهرة القرنبيط توجد بسعر 7.95 ريالات سعوديا، بينما وصل سعر الملفوف أبيض الحبة إلى 2.25 ريال سعودي.

بينما كان ملفوفا أحمر الجبة فقط بسعر 3.95 ريالات سعودي، في حين أن الشمندر يوجد بسعر 3.95 ريالات أيضا.

ويوجد البطيخ الأحمر بسعر 2.50 ريال سعودي فقط، بينما وصل كيس البصل الأبيض الكبير إلى 6.95 ريالات سعودي.

ويوجد كيلو الرمان بسعر 6.50 ريالات سعوديا، بينما صندوق الخيار يوجد بسعر 11.95 ريالا سعوديا.

عبوة البطاطس للتحمير تتواجد بسعر 2.95 ريال سعودي، بينما عبوة البطاطا الحلوة فئة 1 كيلو جرام توجد بسعر 3.95 ريالات سعوديا.

والطماطم توجد بسعر 5.95 ريالات سعوديا، بينما توجد فاكهة الشمام بسعر 4.95 ريالات سعودي فقط.

تخفيضات وعروض أسواق العثيم على أدوات العناية المنزلية

وحيث تعد منتجات العناية المنزلية واحدة من الأشياء المهمة جدا، والتي لا يمكن الإستغناء عنها في معظم المنازل، فقد قامت أسواق العثيم بتقديم تخفيضات هائلة على جميع منتجات العناية المنزلية، وهي كالآتي:-