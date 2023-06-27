عروض لولو الرياض حتى 1 يوليو 2023 “مهرجان اللحوم” من lulu.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك قام هايبر ماركت لولو بتوفير عدد كبير من العروض المختلفة سواء على اللحوم أو على المنتجات الغذائية وكذلك الأجهزة والأحذية والملابس وغيرها، فيمكن لهايبر ماركت لولو توفير تخفيضات كبيرة لاستقبال عدد أكبر من العملاء طوال الفترة المحددة للعروض والتي تمتد إلى اليوم الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عروض هايبر ماركت لولو على اللحوم

يباع الكيلو من لحم الغنم الهندي بسعر يصل إلى 51.90 ريالاً سعودياً، بعد أن كان السعر الأصلي له 63.90 ريالاً سعودياً.

كما يباع الكيلو الواحد من لحم العجول الباكستانية بالعظم بسعر يصل إلى 23.90 ريالاً سعودياً بدلاً من سعر 32.90 ريالاً سعودياً.

أما بالنسبة للحوم الأبقار البرازيلية فيباع كيلو المفروم منها بسعر يصل إلى 24.95 ريالاً سعودياً، بعد أن كان السعر الأصلي له 39.90 ريالاً سعودياً.

يمكن أيضا الاستفادة من أكبر عروض الأضحية المتوفرة، وهو شراء لحوم الشاه النعيمي السعودية من 17 إلى 19 كيلو بحوالي 849 ريالاً سعودياً بدلاً من سعر 999 ريالاً سعودياً، ولكن هذا العرض مستمر حتى نفاد الكمية.

عروض هايبر ماركت لولو على منتجات الغذاء

يباع الكيلو الواحد من كاكي الجنوب أفريقي بحوالي 13.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 19.95 ريالاً سعودياً.

يمكن أيضاً شراء كيلو من التفاح الإيطالي بسعر يصل إلى 5.95 ريالات سعودي بعدما كان يباع بسعر 8.95 ريالات سعودي.

كما يمكن شراء كيلو واحد من الأفوكادو الكيني والذي يباع بحوالي 7.95 ريالات سعودي بدلاً من السعر الأصلي له 12.95 ريال سعودي.

ليس ذلك فحسب لكن يستطيع أي شخص توفير ما يصل إلى 5.55 ريالات سعودي عندما يتم شراء صندوق واحد من البطاطس السعودية بحوالي 4.95 ريالات سعودي بدلاً من شرائها بسعر 10.50 ريالات سعودي.

كذلك يمكن توفير حوالي 2.70 ريال سعودي عندما يتم شراء كيلو واحد من الكوسا والتي تباع ب 1.95 ريالات سعودي بدلاً من شرائها بسعر 4.65 ريالات سعودي.

عروض هايبر ماركت لولو على الأجهزة الكهربائية

يقدم هايبر ماركت لولو مجموعة مميزة من العروض المختلفة على جميع الأجهزة الكهربائية، والتي أتت بشعار صفقات عيد الأضحى: