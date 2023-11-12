عروض عطلات طيران ناس: تبدأ من 499 ريال على الرِّحْلات الداخلية بالمملكة العربية السُّعُودية

طيران ناس هو طيران اقتصادي متميز في المملكة العربية السُّعُودية والشرق الأوسط، حيث يُشغّل أكثر من ۱٥۰۰ رحلة طيران أسبوعيًا إلى أكثر من ۷۰ وجهة (داخلية ودولية) على متن أسطولها المكون من ۳۸ طائرة، يقدم عرضا عبر عطلات ناس على الرِّحْلات الداخلية تبدأ بسعر 499 ريال سعودي، وفي هذا المقال نستعرض كل ما يتعلق بهذا العرض.

المصدر الموقع الرسمي لطيران ناس على منصة اكس بتصرف من الكاتب أيمن إسماعيل نجوم مصرية

شروط وأحكام عرض عطلات ناس

مدّة الحجز والسفر حتى 30 نوفمبر2023. الخَصْم مفعل بشكل مباشر علي الأسعار ولا يحتاج كود خَصْم. يسري العرض على الباقات المحلية (الطيران + الفندق):

– بين الرياض و (جَدَّة، الدمام، أبها، المدينة، جيزان، تبوك، حائل، الطائف، العلا، الباحة، نجران).

– بين جَدَّة و (الرياض، الدمام، أبها، المدينة، جيزان، تبوك، نجران).

– بين الدمام و (الرياض، جَدَّة، أبها، المدينة، جيزان، تبوك، نجران، الطائف، العلا، الباحة، ينبع، القسيم). يطبق هذا العرض على فئات حجز مختارة وعدد محدد من المقاعد. العرض قد يتغير دون إشعار مسبق. تطبق الشروط والأحكام العامة لعطلات ناس.

كيف أستفيد من هذا العرض؟

أدخل على الموقع الرسمي لطيران ناس واختر عروض عطلات ناس.

أدخل وحدد وجهة المغادرة، و اختر وجهة الوصول.

و ضح تواريخ السفر المفضلة لديك في مربع البحث مع مراعاة اختيار تواريخ العرض كما هو موضح بالشكل التالي.

اختر الفندق ورحلتك المفضلة من الخيارات المتعددة (الخَصْم مفعل بشكل مباشر علي الأسعار المعروضة ولا تحتاج لكود خَصْم).

تحقق من تعبئة بيانات كافة المسافرين في مدة أقصاها 10 دقائق لضمان السعر المختار.

أتمم عملية الدفع سريعًا باستخدام بطاقات الدفع المعتمدة، مع العلم بأنه يتم إلغاء الحجز تلقائيًا إذا لم يتم السداد خلال مهلة السداد.

وختامًا: قدمنا في هذا المقال عرض عطلات ناس الذي يعد فرصة ممتازة للسفر إلى الوجهات الداخلية في المملكة العربية السُّعُودية بأسعار مخفضة، كما أشرنا إلى الشروط والأحكام المرتبطة بالعرض بالإضافة إلي كيفية الحجز والاستفادة من العرض.