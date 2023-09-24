عروض طيران الخليج Gulf Air بمناسبة اليوم الوطني 93 السعودية 2023/1445

طيران الخليج Gulf Air هي شركة الطيران الوطنية البحرينية، تتخذ من مطار البحرين الدولي مقرا لها ومركزا لعملياتها، وتقدم خدماتها لأكثر من 40 وجهة في آسيا، أفريقيا، أوروبا والشرق الأوسط، تقدم الشركة عرضا مميزًا وخصومات للمواطنين السعوديين بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 93 السُّعُودية 2023/1445 وفي هذا المقال نستعرض تفاصيل هذا العرض.

المصدر الصفحة الرسمية لطيران الخليج على منصة اكس بتصرف من الكاتب أيمن إسماعيل موقع نجوم مصرية

طيران الخليج Gulf Air

تقدم شركة طيران الخليج Gulf Air البحرانية عرضا مميزًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93 وهذه أبرز الشروط والأحكام المتعلقة بالعرض:

فترة العرض: من 17 سبتمبر 2023 حتى 27 سبتمبر 2023. وقت السفر: من 17 أغسطس 2023 حتى 30 نوفمبر 2023. نوع التَّذْكرَة: تنطبق على رحلة الذَّهاب والعودة فقط. خَصْم 20% على الدرجة السياحية خَصْم 30 على درجة الصقر الذهبي. المغادرة: جميع مطارات المملكة العربية السُّعُودية. الوجهات: القاهرة، إسطنبول، دبي، عمان، لندن، إسلام أباد، بانكوك، مانيلا، لاهور، حيدر أباد، دلهي،كوشين، كراتشي، الدار البيضاء، الإسكندرية، مومباي، باريس، شرم الشيخ، تبليسي، باكو، أبو ظبي، ميلان، الكويت، ملتان. , بنغالورو، مانشستر، بيشاور، ملقة، بودروم، كولومبو، فرانكفورت، جزر المالديف، روما، سيالكوت، أثينا، نيس، سنغافورة، البحرين، مسقط، ميكونوس، فيصل أباد، جوا، موسكو، لارنكا.

اهم عروض طيران الخليج من مطار الرياض

مطار الإقلاع الوجهات نوع الدرجة الأسعار ملاحظات الرياض موسكو السياحية 2213 ريال سعودي الأسعار المذكورة هي أسعار تقريبية، وقد تختلف حسب تاريخ السفر ودرجة التذكرة. الرياض سنغافورة السياحية 2533 ريال سعودي الأسعار المذكورة هي أسعار تقريبية، وقد تختلف حسب تاريخ السفر ودرجة التذكرة. الرياض الدار البيضاء السياحية 1823 ريال سعودي الأسعار المذكورة هي أسعار تقريبية، وقد تختلف حسب تاريخ السفر ودرجة التذكرة. الرياض باريس السياحية 2133 ريال سعودي الأسعار المذكورة هي أسعار تقريبية، وقد تختلف حسب تاريخ السفر ودرجة التذكرة. الرياض إسطنبول السياحية 1496 ريال سعودي الأسعار المذكورة هي أسعار تقريبية، وقد تختلف حسب تاريخ السفر ودرجة التذكرة. الرياض مانشستر السياحية 3163 ريال سعودي الأسعار المذكورة هي أسعار تقريبية، وقد تختلف حسب تاريخ السفر ودرجة التذكرة. الرياض مانيلا السياحية 2685 ريال سعودي الأسعار المذكورة هي أسعار تقريبية، وقد تختلف حسب تاريخ السفر ودرجة التذكرة. الرياض لندن السياحية 2548 ريال سعودي الأسعار المذكورة هي أسعار تقريبية، وقد تختلف حسب تاريخ السفر ودرجة التذكرة. الرياض بانكوك السياحية 2032 ريال سعودي الأسعار المذكورة هي أسعار تقريبية، وقد تختلف حسب تاريخ السفر ودرجة التذكرة.

كيفية الحجز على طيران Gulf Air والاستمتاع بالعرض

الدخول على موقع Gulf Air طيران الخليج واتبع الخطوات التالية بكل دقة.

مطار الإقلاع هو إحدى مطارات المملكة العربية السُّعُودية لتحقيق شرط الاستفادة من العرض.

حدد وجهتك والبلد الذي ستسافر إليه.

حدد تاريخ السفر.

وقت السفر.

حدد عدد المسافرين.

وضح الدرجة السياحية.

نوع الرحلة(ذهاب وعودة)

اضغط على“ بحث”.

ستظهر أمامك جميع الرِّحْلات والأسعار بناء على المعلومات التي أدخلتها.

اختر الرحلة المناسبة لك.

اختر رحلة العودة.

ادخل بياناتك الشخصية.

اكتب اللقب الاسم وتاريخ الميلاد رقم جواز السفر وتاريخ الانتهاء.

أدخل معلومات الاتصال الخاصة بك بكل دقة، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

اهتر تفاصيل وبيانات المقاعد.

اضغط متابعة.

اختر طريقة الدفع من تلك الوسائل بطاقة الائتمان – بطاقة مدى – سداد – الباي بال – قسيمة الشراء

الدفع عن طريق البطاقة يتطلب إدخال معلومات عن رقم البطاقة الائتمانية – اسم صاحب البطاقة – تاريخ انتهاء البطاقة، وغيرها من المعلومات.

اضغط ادفع الآن.

تفاصيل التَّذْكِرَة.

ستصلك رسالة تأكيد من البنك بدفع مبلغ التَّذْكِرَة.

سيصلك عبر بريدك الإلكتروني التَّذْكِرَة وإتمام عملية الحجز.

نصائح عامة للمسافرين قبل الرحلة

في البداية يجب مقارنة الأسعار عن طريق إحدى الشركات مثل شركة Kayak الأمريكية.

تحقق من متطلبات التأشيرة عن طريق المنصة الوطنية الموحدة.

احصل على تأمين السفر عن طريق منصة رواء.

احجز إقامتك بالدخول على موقع المسافر.

قم بتعبئة الأدوية الأساسية.

تحقق من وزن الأمتعة الخاص بك

تأكد من نقل المطار الخاص بك

تحقق من شحن بطاريات الأجهزة الإلكترونية.

اكمل إجراءات الرحلة مبكرًا عن طريق الإنترنت.

احمل جواز سفرك وجميع مستندات السفر.

من تاريخ العاصمة الرياض درة بلاد موطن العرب:

١/ مطار الملك خالد: منشآت سكنية تعود للعصر الحجري.

٢/ حي الملقا: سجن دوار خلال الحكم الأموي لليمامة.

٣/ حي المنصورة: أو خنشليلة (محرفة من خان جليلة)أسسته جليلة بنت الأمير عبدالمحسن الدرعي عام ٩٦٠هـ كوقف خيري للحجاج المارين بحجر اليمامة pic.twitter.com/HNd475pwB2 — 🕋🐎حضارات العرب 🐪🌴 (@RaUm148) September 23, 2023

وختاما: قدمنا في هذا المقال عروض طيران الخليج Gulf Air بمناسبة اليوم الوطني 93 السعودية 2023/1445 والشروط والأحكام المرتبطة بالعرض، وكيفية الحجز، ونصائح وإرشادات للمسافرين، مع تمنياتي برحلة سعيدة.