عروض طيران أديل على الرِّحْلات المتجهة إلى مدينة أبها شهر ديسمبر 2023

عروض طيران أديل على الرِّحْلات المتجهة إلى مدينة أبها شهر ديسمبر 2023
طيران أديل هي شركة طيران اقتصادية سعودية، تأسست في 17 أبريل 2016م، وتابعة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية، يقع مقرها الرئيسي في مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، تقدم الشركة العديد من العروض المتميزة على رحلاتها الداخلية والدولية، وفي هذا المقال نستعرض عروض أسعار الشركة على الرحلات المتجهة لمدينة أبها.
أسعار طيران أديل إلى مدينة أبها
|مطار المغادرة
|المطار الوصول
|تاريخ المغادرة
|وقت المغادرة
|الدرجة
|السعر
|الناقل الجوي
|الرياض (RUH)
|أبها (AHB)
|08 فبراير 2024
|09:00
|السياحية
|269 ريال سعودي
|طيران أديل
|جدة (JED)
|أبها (AHB)
|26 ديسمبر 2023
|13:00
|السياحية
|179 ريال سعودي
|طيران أديل
|الدمام (DMM)
|أبها (AHB)
|03 مارس 2024
|12:00
|السياحية
|120 ريال سعودي
|طيران أديل
|تبوك (TUU)
|أبها (AHB)
|01 يناير 2024
|14:00
|السياحية
|448 ريال سعودي
|طيران أديل
|المدينة المنورة (MED)
|أبها (AHB)
|21 ديسمبر 2023
|15:00
|السياحية
|498 ريال سعودي
|طيران أديل
|القاهرة (CAI)
|أبها (AHB)
|31 ديسمبر 2023
|16:00
|السياحية
|548 ريال سعودي
|طيران أديل
|دبي (DXB)
|أبها (AHB)
|21 ديسمبر 2023
|17:00
|السياحية
|538 ريال سعودي
|طيران أديل
|القصيم (ELQ)
|أبها (AHB)
|29 ديسمبر 2023
|18:00
|السياحية
|488 ريال سعودي
|طيران أديل
|اسطنبول (IST)
|أبها (AHB)
|23 يوليو 2024
|19:00
|السياحية
|608 ريال سعودي
|طيران أديل
عروض طيران أديل من مدينة أبها إلى مدينة جدة
- الأسعار تبدأ من 209 ريال سعودي.
- العرض يبدأ اعتباراً من 20 ديسمبر 2023.
- العرض ساري على الرحلات من أبها إلى مدينة جدة.
- المقاعد محدودة.
- السعر باتجاه واحد.
- حقيبة مقصورة بوزن 7 كيلو جرام.
- تطبق الشروط والأحكام.
وختاما: قدمنا في هذا المقال عروض الأسعار لطيران أديل المتجهة لمدينة أبها، كما قدمنا عرض الشركة من مدينة جدة إلى أبها.