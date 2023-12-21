عروض طيران أديل على الرِّحْلات المتجهة إلى مدينة أبها شهر ديسمبر 2023

طيران أديل هي شركة طيران اقتصادية سعودية، تأسست في 17 أبريل 2016م، وتابعة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية، يقع مقرها الرئيسي في مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، تقدم الشركة العديد من العروض المتميزة على رحلاتها الداخلية والدولية، وفي هذا المقال نستعرض عروض أسعار الشركة على الرحلات المتجهة لمدينة أبها.

المصدر الموقع الرسمي لطيران أديل بتصرف الكاتب أيمن إسماعيل

أسعار طيران أديل إلى مدينة أبها

مطار المغادرة المطار الوصول تاريخ المغادرة وقت المغادرة الدرجة السعر الناقل الجوي الرياض (RUH) أبها (AHB) 08 فبراير 2024 09:00 السياحية 269 ريال سعودي طيران أديل جدة (JED) أبها (AHB) 26 ديسمبر 2023 13:00 السياحية 179 ريال سعودي طيران أديل الدمام (DMM) أبها (AHB) 03 مارس 2024 12:00 السياحية 120 ريال سعودي طيران أديل تبوك (TUU) أبها (AHB) 01 يناير 2024 14:00 السياحية 448 ريال سعودي طيران أديل المدينة المنورة (MED) أبها (AHB) 21 ديسمبر 2023 15:00 السياحية 498 ريال سعودي طيران أديل القاهرة (CAI) أبها (AHB) 31 ديسمبر 2023 16:00 السياحية 548 ريال سعودي طيران أديل دبي (DXB) أبها (AHB) 21 ديسمبر 2023 17:00 السياحية 538 ريال سعودي طيران أديل القصيم (ELQ) أبها (AHB) 29 ديسمبر 2023 18:00 السياحية 488 ريال سعودي طيران أديل اسطنبول (IST) أبها (AHB) 23 يوليو 2024 19:00 السياحية 608 ريال سعودي طيران أديل

عروض طيران أديل من مدينة أبها إلى مدينة جدة

الأسعار تبدأ من 209 ريال سعودي.

العرض يبدأ اعتباراً من 20 ديسمبر 2023.

العرض ساري على الرحلات من أبها إلى مدينة جدة.

المقاعد محدودة.

السعر باتجاه واحد.

حقيبة مقصورة بوزن 7 كيلو جرام.

تطبق الشروط والأحكام.

وختاما: قدمنا في هذا المقال عروض الأسعار لطيران أديل المتجهة لمدينة أبها، كما قدمنا عرض الشركة من مدينة جدة إلى أبها.