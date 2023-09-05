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عروض السيارات بمناسبة اليوم الوطني 93 لعام 2023/1445

أيمن إسماعيل

يحتفل الشعب السعودي كل عام في يوم 23 سبتمبر بذكرى العيد الوطني، الذي تم فيه توحيد بلاد الحجاز ونجد، في إطار وكيان واحد (المملكة العربية السُّعُودية) بقرار ومرسوم ملكي من المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود وذلك في عام 1932م، وخلال أيام معدودة يتم الاحتفال بالعيد الوطني رقم 93 وخلال أيام العيد تتنافس الشركات في شتى المجالات بعرض منتجاتها في شكل تسويقي وترويجي احتفالًا بالعيد وتسويقًا للمنتجات في شكل عروض وتخفيضات لجميع فئات الشعب السعودي من المواطنين والمقيمين على السواء.

- صورة 6 - عروض السيارات بمناسبة اليوم الوطني 93 لعام 2023/1445

المصدر قناة كار تريك Car Trick على يوتيوب

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عروض شيفروليه اليوم الوطني السعودي 93

في هذا المقال نستعرض عروض السيارات والشركات المتنافسة في جذب أكبر شريحة من العملاء عن طريق تقديم عروض وتخفيضات ميسرة وفترات سداد مريحة ونبدأ بعروض شركة شيفروليه حيث قدمت الشركة عدد من الموديلات لعام 2023 كالتالي:

- صورة 1 - عروض السيارات بمناسبة اليوم الوطني 93 لعام 2023/1445
عروض اليوم الوطني للسيارات
  1. سيارات ماليبو.
  2. أكوينوكس.
  3. ترافيرس.
  4. تاهو.

- صورة 2 - عروض السيارات بمناسبة اليوم الوطني 93 لعام 2023/1445

مزايا العرض المقدم من شيفروليه :

  • بدون رسوم إدارية.
  • القسط الأول بعد 90 يومًا.
  • العرض ساري حتى 30 سبتمبر 2023
  • تمويل السيارات على 60 شهرا.
  • معدل الفائدة لسيارات ترافيرس  وتاهو 22.92% سنويًا.
  • وسيارات ماليبو وأكوينوكس معدل الفائدة 23.06% سنويًا.

عروض شركة هوندا بمناسة اليوم الوطني

تقدم شركة هوندا مجموعة من الخصومات على سياراتها المتميزة في فاعليات الاحتفال باليوم الوطني 93 وتفاصيل عروضها كالتالي:

  1. هوندا سيفيك موديل 2023
  2. هوندا  CR-V موديل 2023 بسعر 62910 ريال سعودي بالسعر الفوري والقسط الشهري 1069 ريال سعودي في حالة التقسيط.
اليوم الوطني
هوندا  CR-V موديل 2023
  1. هوندا أكورد موديل 2023 السعر الكاش 98910 ريال سعودي والتقسيط بدفع مبلغ 1521 ريال سعودي.
- صورة 3 - عروض السيارات بمناسبة اليوم الوطني 93 لعام 2023/1445
عروض اليوم الوطني 93 للسيارات

عروض شركة فورد بمناسبة اليوم الوطني

تقدم شركة فورد الناغي لعملائها مجموعة من السيارات المتميزة موديلات متنوعة كالتالي:

  • اشتري سيارة تروس ترند موديل 2023 بنظام التقسيط وقسط شهري يبدأ من 1969 ريال سعودي.
  • سيارة إيدج من فورد الناغي بقسط شهري يبدأ من 2099 ريال سعودي.
اليوم الوطني 93
سيارة إيدج من فورد الناغي بقسط شهري يبدأ من 2099 ريال سعودي.
  • اشتري سيارة إكسبلورر موديل 2022 بقسط شهري يبلغ 2449 ريال سعودي.

- صورة 4 - عروض السيارات بمناسبة اليوم الوطني 93 لعام 2023/1445

  • موستاج سيارة موديل 2022 بقسط شهري 2619 ريال سعودي.

- صورة 5 - عروض السيارات بمناسبة اليوم الوطني 93 لعام 2023/1445

عروض عبد الله هاشم سيارات اليوم الوطني

  • اشتري سيارة هوندا LX 2021: سعر السيارة 95.4 ألف ريال سعودي، ادفع الدفعة الأولى وقسط الباقي على أقساط شهرية بقيمة 1366 ريالًا، مع وجود 3 سنوات صيانة مجانية للسيارة.
اليوم الوطنى 93
سيارة هوندا LX 2021
  • سيارة هوندا إتش ار في DX 2021: ادفع المقدمة وقسط الباقي على أقساط شهرية بقيمة 918 ريالًا سعوديًا، ويبلغ سعر السيارة بالكامل 36.9 ألف ريال.

وفي ختام هذا المقال الذي قدمنا فيه عروض السيارات بمناسبة اليوم الوطني 93 لعام 2023/1445 نتمنى لكم يومًا وطنيا رائعًا بإذن الله.

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أيمن إسماعيل

محاسب، حاصل على دراسات عليا في إدارة الأعمال، حاصل على دبلومه فن الاتصال وأساليب الذاكرة من المعهد الكندي.
اعشق القراءة وكتابة البحث العلمي.

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