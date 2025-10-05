عرض WE Space السنوي: ادفع 10 شهور فقط واستمتع بسنة كاملة وإنترنت لحد 12 تيرابايت مع هدايا تصل إلى 2 تيرابايت

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات WE عرضًا جديدًا لعملائها الحاليين والجدد على باقات الإنترنت المنزلي WE Space السنوية، يتيح لهم الحصول على تخفيضات كبيرة، وسعات إضافية مجانية قد تصل إلى 2 تيرابايت، مع مميزات إضافية مثل الراوتر المجاني لعملاء الباقات الكبيرة.

يمكن للعملاء الاشتراك أو التحويل من الباقات الشهرية إلى الباقات السنوية بسهولة.

يدفع العميل قيمة 10 شهور فقط بينما يحصل على الخدمة لمدة 12 شهرًا كاملًا (للجدد فقط).

يحصل العميل على جيجابايت إضافية هدية صالحة لمدة سنة كاملة (لا يتم ترحيلها بعد انتهاء المدة).

جدول أسعار باقات WE Space السنوية 2025

الباقة السرعة السعة السنوية الاشتراك السنوي الهدية صلاحية الباقة Super تصل إلى 30 ميجابت/ث 3,000 جيجابايت 3,960 جنيه 500 جيجابايت سنة Mega تصل إلى 70 ميجابت/ث 3,000 جيجابايت 5,830 جنيه 500 جيجابايت سنة Ultra تصل إلى 100 ميجابت/ث 3,000 جيجابايت 7,700 جنيه 500 جيجابايت سنة Super تصل إلى 30 ميجابت/ث 4,800 جيجابايت 6,270 جنيه 500 جيجابايت + راوتر مجاني (للجدد) سنة Super تصل إلى 30 ميجابت/ث 7,200 جيجابايت 8,925 جنيه 1 تيرابايت + راوتر مجاني (للجدد) سنة Mega تصل إلى 70 ميجابت/ث 7,200 جيجابايت 10,920 جنيه 1 تيرابايت + راوتر مجاني (للجدد) سنة Ultra تصل إلى 100 ميجابت/ث 7,200 جيجابايت 12,915 جنيه 1 تيرابايت + راوتر مجاني (للجدد) سنة Super تصل إلى 30 ميجابت/ث 12 تيرابايت 13,600 جنيه 2 تيرابايت + راوتر مجاني (للجدد) سنة Mega تصل إلى 70 ميجابت/ث 12 تيرابايت 15,600 جنيه 2 تيرابايت + راوتر مجاني (للجدد) سنة Max تصل إلى 200 ميجابت/ث 12 تيرابايت 17,600 جنيه 2 تيرابايت + راوتر مجاني (للجدد) سنة

الهدايا حسب الباقة:

باقتي 3000 جيجابايت و4800 جيجابايت سنويًا ← 500 جيجابايت هدية .

باقة 7200 جيجابايت سنويًا ← 1 تيرابايت هدية .

باقة 12 تيرابايت سنويًا ← 2 تيرابايت هدية.

مقارنة بين الباقات الشهرية والسنوية من WE Space

الباقة السرعة السعة الشهرية السعة السنوية (12 شهر) سعر الباقة الشهرية × 12 سعر الباقة السنوية إجمالي السعة مع الهدية الملاحظات Super (250 جيجا) 30 ميجابت/ث 250 جيجا 3,000 جيجا 4,200 جنيه (350 × 12) 3,960 جنيه 3,500 جيجا (مع 500 جيجا هدية) أوفر في السعر + زيادة سعة Super (400 جيجا) 30 ميجابت/ث 400 جيجا 4,800 جيجا 6,000 جنيه (500 × 12) 6,270 جنيه 5,300 جيجا (مع 500 جيجا هدية) السنوي أغلى قليلًا لكن مع هدية + راوتر مجاني للجدد Super (600 جيجا) 30 ميجابت/ث 600 جيجا 7,200 جيجا 9,000 جنيه (750 × 12) 8,925 جنيه 8,200 جيجا (مع 1 تيرابايت هدية) أوفر في السعر + سعة إضافية ضخمة Super (1000 جيجا) 30 ميجابت/ث 1,000 جيجا 12,000 جيجا 14,400 جنيه (1200 × 12) 13,600 جنيه 14,000 جيجا (مع 2 تيرابايت هدية) أوفر + هدية 2 تيرابايت

الخلاصة من المقارنة:

الباقة 250 جيجا شهريًا : السنوية أوفر (تدفع أقل وتأخذ 500 جيجا زيادة).

الباقة 400 جيجا شهريًا : السنوية أغلى قليلًا لكن فيها 500 جيجا هدية + راوتر مجاني (للجدد).

الباقة 600 جيجا شهريًا : السنوية أوفر في السعر + بتاخد هدية 1 تيرابايت.

الباقة 1000 جيجا شهريًا: السنوية أوفر في السعر + 2 تيرابايت هدية.

مميزات إضافية للعملاء الجدد:

عند الاشتراك من باقة سوبر 4800 جيجابايت سنويًا أو أعلى، يحصل العميل على راوتر مجاني (مرة واحدة فقط خلال العرض).

الشروط والأحكام

العرض متاح للعملاء الجدد والحاليين.

الجيجابايتس الإضافية صالحة للاستخدام لمدة عام كامل فقط.

لا يمكن ترحيل السعات الإضافية بعد انتهاء السنة.

