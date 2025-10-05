خدمات

عرض WE Space السنوي: ادفع 10 شهور فقط واستمتع بسنة كاملة وإنترنت لحد 12 تيرابايت مع هدايا تصل إلى 2 تيرابايت

مصطفى حمادة حسين

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات WE عرضًا جديدًا لعملائها الحاليين والجدد على باقات الإنترنت المنزلي WE Space السنوية، يتيح لهم الحصول على تخفيضات كبيرة، وسعات إضافية مجانية قد تصل إلى 2 تيرابايت، مع مميزات إضافية مثل الراوتر المجاني لعملاء الباقات الكبيرة.

  • يمكن للعملاء الاشتراك أو التحويل من الباقات الشهرية إلى الباقات السنوية بسهولة.

  • يدفع العميل قيمة 10 شهور فقط بينما يحصل على الخدمة لمدة 12 شهرًا كاملًا (للجدد فقط).

  • يحصل العميل على جيجابايت إضافية هدية صالحة لمدة سنة كاملة (لا يتم ترحيلها بعد انتهاء المدة).

جدول أسعار باقات WE Space السنوية 2025

الباقةالسرعةالسعة السنويةالاشتراك السنويالهديةصلاحية الباقة
Superتصل إلى 30 ميجابت/ث3,000 جيجابايت3,960 جنيه500 جيجابايتسنة
Megaتصل إلى 70 ميجابت/ث3,000 جيجابايت5,830 جنيه500 جيجابايتسنة
Ultraتصل إلى 100 ميجابت/ث3,000 جيجابايت7,700 جنيه500 جيجابايتسنة
Superتصل إلى 30 ميجابت/ث4,800 جيجابايت6,270 جنيه500 جيجابايت + راوتر مجاني (للجدد)سنة
Superتصل إلى 30 ميجابت/ث7,200 جيجابايت8,925 جنيه1 تيرابايت + راوتر مجاني (للجدد)سنة
Megaتصل إلى 70 ميجابت/ث7,200 جيجابايت10,920 جنيه1 تيرابايت + راوتر مجاني (للجدد)سنة
Ultraتصل إلى 100 ميجابت/ث7,200 جيجابايت12,915 جنيه1 تيرابايت + راوتر مجاني (للجدد)سنة
Superتصل إلى 30 ميجابت/ث12 تيرابايت13,600 جنيه2 تيرابايت + راوتر مجاني (للجدد)سنة
Megaتصل إلى 70 ميجابت/ث12 تيرابايت15,600 جنيه2 تيرابايت + راوتر مجاني (للجدد)سنة
Maxتصل إلى 200 ميجابت/ث12 تيرابايت17,600 جنيه2 تيرابايت + راوتر مجاني (للجدد)سنة

الهدايا حسب الباقة:

  • باقتي 3000 جيجابايت و4800 جيجابايت سنويًا500 جيجابايت هدية.

  • باقة 7200 جيجابايت سنويًا1 تيرابايت هدية.

  • باقة 12 تيرابايت سنويًا2 تيرابايت هدية.

 

مقارنة بين الباقات الشهرية والسنوية من WE Space

الباقةالسرعةالسعة الشهريةالسعة السنوية (12 شهر)سعر الباقة الشهرية × 12سعر الباقة السنويةإجمالي السعة مع الهديةالملاحظات
Super (250 جيجا)30 ميجابت/ث250 جيجا3,000 جيجا4,200 جنيه (350 × 12)3,960 جنيه3,500 جيجا (مع 500 جيجا هدية)أوفر في السعر + زيادة سعة
Super (400 جيجا)30 ميجابت/ث400 جيجا4,800 جيجا6,000 جنيه (500 × 12)6,270 جنيه5,300 جيجا (مع 500 جيجا هدية)السنوي أغلى قليلًا لكن مع هدية + راوتر مجاني للجدد
Super (600 جيجا)30 ميجابت/ث600 جيجا7,200 جيجا9,000 جنيه (750 × 12)8,925 جنيه8,200 جيجا (مع 1 تيرابايت هدية)أوفر في السعر + سعة إضافية ضخمة
Super (1000 جيجا)30 ميجابت/ث1,000 جيجا12,000 جيجا14,400 جنيه (1200 × 12)13,600 جنيه14,000 جيجا (مع 2 تيرابايت هدية)أوفر + هدية 2 تيرابايت

الخلاصة من المقارنة:

  • الباقة 250 جيجا شهريًا: السنوية أوفر (تدفع أقل وتأخذ 500 جيجا زيادة).

  • الباقة 400 جيجا شهريًا: السنوية أغلى قليلًا لكن فيها 500 جيجا هدية + راوتر مجاني (للجدد).

  • الباقة 600 جيجا شهريًا: السنوية أوفر في السعر + بتاخد هدية 1 تيرابايت.

  • الباقة 1000 جيجا شهريًا: السنوية أوفر في السعر + 2 تيرابايت هدية.

مميزات إضافية للعملاء الجدد:

  • عند الاشتراك من باقة سوبر 4800 جيجابايت سنويًا أو أعلى، يحصل العميل على راوتر مجاني (مرة واحدة فقط خلال العرض).

الشروط والأحكام

  • العرض متاح للعملاء الجدد والحاليين.

  • الجيجابايتس الإضافية صالحة للاستخدام لمدة عام كامل فقط.

  • لا يمكن ترحيل السعات الإضافية بعد انتهاء السنة.

روابط العرض الرسمية من WE

