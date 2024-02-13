عاجل..حساب المواطن يعلن عن موعد صرف دعم الدفعة الـ 75

بدأ برنامج حساب المواطن بالإعلان عن موعد إيداع الدفعة الـ 75 من الدعم في حسابات المستفيدين الخاصة بشهر فبراير الجاري من عام 2024، كما أكد حساب المواطن أن مبلغ الدعم المودع في حسابات المستفيدين يضم الدعم الإضافي كذلك، مؤكداً على أن عمليات الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم.

الصورة من ويكيبيديا

وتم الإعلان عن ذلك لتخفيف حدة القلق لدى المواطنين ومنحهم الثقة في استمرارية الدعم المالي مع كل دورة جديدة، وهذا لأنه يمثل دعمًا ماليًا كبيرًا للكثير من الأسر، إلى جانب أنه يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين.

توصيات ولي العهد

وصى ولي العهد على أنه سيمد البرنامج بنفس طريقة التشغيل الحالية، ولهذا سوف يكمل برنامج حساب المواطن في مهمته وهي تقديم الدعم الإضافي للمستحقين تبعاً للتوجيهات الكريمة حتى نهاية هذا العام، وسيتم تقسيم الدعم الإضافي على المستحقين بالشكل التالي وهو أنه سيتم زيادة للدعم لرب الأسرة بحوالي 720 ريال سعودي، أما بالنسبة لمن يزيد عمره عن 18 عام فتم زيادة الدعم حوالي 360 ريال سعودي، وتم إضافة 215 ريال للأشخاص الذين لم تتجاوز أعمارهم سن 18 عامًا.

أهداف المبادرة

كان الهدف الأساسي لمبادرة ولي العهد هي تقديم الدعم المالي للأسر المستحقة لهذا الدعم أي الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وذلك لتعويضهم قدر الإمكان على تحسين مستوى حياتهم لأنهم قد يتعرضون إلى الكثير من المخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية.