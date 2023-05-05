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عاجل.. حساب المواطن يعلن رسمياً موعد صرف الدعم للدورة 66 الخاصة بشهر مايو باليوم والتاريخ

مصطفى أحمد

أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف الدعم الخاص بحساب المواطن للدورة 66 الخاصة بشهر مايو، اعتباراً بأنه يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين وخصوصاً الأسر ذوي الدخل المنخفض في تحمل أعباء الاقتصادية بشكل مباشر عبر منصة موحدة، ومع اقتراب صرف الدعم الخاص بكل شهر يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن الموعد الرسمي للصرف بالتاريخ واليوم، وبناءً على أسئلتكم سنقدم لكم من خلال هذا المقال موعد الصرف ورابط الاستعلام عن الأهلية وأهداف برنامج حساب المواطن، تابعوا معنا.

عاجل.. حساب المواطن يعلن رسمياً موعد صرف الدعم للدورة 66 الخاصة بشهر مايو باليوم والتاريخ

أهداف برنامج حساب المواطن:

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  • تطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين.
  • تشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.
  • تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

رابط الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن أهليتهم، دعنا نوضح لكم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر من خلال الخطوات التالية:

  • قم بتسجيل الدخول ببوابة حساب المواطن.
  • ثم أدخل البيانات الخاصة بك.
  • انقر فوق استبيان الأهلية.
  • ثم انقر على استعراض الملف.

حساب المواطن ينوه المستفيدين بموعد صرف دفعة مايو 1 5/5/2023 - 7:15 م

موعد صرف الدفعة الجديدة 66 لشهر مايو 2023

نص حساب المواطن على أن موعد صرف الدعم اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، حيث ذكر برنامج حساب المواطن، إن “صرف الدعم للمستفيدين من الدفعة الـ66 سيكون في موعده المحدد، يوم 10 مايو، وهو ما يوافق يوم الأربعاء القادم”، وأوضح أيضا في حالة المصادفة بيوم عطلة رسمية بالمملكة، يتم تقديم صرف الدفعة أو تأخير الصرف يوماً.

عاجل.. حساب المواطن يعلن رسمياً موعد صرف الدعم للدورة 66 الخاصة بشهر مايو باليوم والتاريخ
عاجل.. حساب المواطن يعلن رسمياً موعد صرف الدعم للدورة 66 الخاصة بشهر مايو باليوم والتاريخ
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مصطفى أحمد

حاصل على كلية تجارة، أعمل في عدة مواقع منذ سنوات، وأهتم بتغطية الأخبار الحصرية لحظة بلحظة.

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