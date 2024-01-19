ظهرت بالألوان.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي eduserv.cairo.gov.eg

يرغب الطلاب في معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالرقم القومي، حيث أعلن عدد كبير من المدارس عن نتيجة الامتحانات في الترم الاول، والتي أصبحت متاحة في المدارس، حيث تقوم كل مدرسة بنشر كشوف نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يتم نشر اسم الطالب أو الطالبة ودرجات جميع المواد، فيما يمكن للطلاب الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

يتم إعلان نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي من خلال المدارس، حيث يمكنك الاستعلام عن النتيجة في المدرسة التابع لها الطالب، إذ تقوم كل مدرسة بنشر نتيجة الامتحانات بعد انتهاء أعمال التصحيح، فيما يكون تقييم الدرجات من خلال نظام الألوان الأربعة التي تحدد إن كان الطالب نجح في الامتحانات أم لا، حيث يتم الاستعلام من خلال اسم الطالب ورقم الجلوس.

بوابة التعليم الأساسي

تقوم بوابة التعليم الأساسي التابعة لمحافظة القاهرة بإعلان نتيجة امتحانات طلاب التعليم الأساسي للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي إضافة إلى الصفين الأول والثاني اعدادي، فيما يكون استعلام نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط بوابة التعليم الأساسي.

اختر منها نتيجة سنوات النقل.

اكتب الرقم القومي للطالب.

حدد بعدها المرحلة الابتدائية.

اختر الصف والفصل الدراسي.

اضغط على عرض النتيجة.

تظهر أمامك درجات الامتحانات.

توزيع درجات الصف الرابع

يعتمد تقييم الصف الرابع الابتدائي والخامس على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية، حيث يدرس طلاب الصفين 12 مقررا دراسيا بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو، ويعتمد نظام التقييم على 3 محددات للمادة، حيث إن الدرجة النهائية للمادة 100 درجة، ويتم توزع على المواد (60 درجة للاختبارات، 35 درجة المهام الأدائية، 5 درجات المواظبة على الحضور)، فيما يكون التقييم بالألوان كالتالي: