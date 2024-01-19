ظهرت الآن.. نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

بدأت مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة الامتحانات في الترم الاول من خلال المدرسة التابع لها أو عن طريق الموقع الإلكتروني لبوابة التعليم الأساسي، فيما ظهرت نتيجة الصف السادس في محافظة المنوفية ويمكن للطلاب الاطلاع عليها.

نتيجة السادس الابتدائي 2024

نتيجة السادس الابتدائي

تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الاول في عدد من المحافظات المصرية، حيث تقوم كل مدرسة بإعلان النتيجة فور الانتهاء من تصحيح ورصد درجات جميع المواد، فيما يتم نشر نتائج الامتحانات عبر صفحة المدرسة الرسمية أو الإدارة التعليمية على فيس بوك، ويمكن للطالب التوجه للمدرسة من أجل مراجعة النتيجة.

نتيجة السادس الابتدائي بالاسم

يتم نشر كشوف درجات امتحانات الترم الاول في جميع المدارس بعد انتهاء الامتحانات، إذ يتم توفير اسم الطالب ورقم الجلوس بالإضافة إلى التقييم الذي حصل عليه، فيما يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا من خلال الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي، وذلك لطلاب محافظة القاهرة فقط، واتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط التعليم الأساسي.

اختر منها نتيجة سنوات النقل.

حدد بعدها نتيجة الصف السادس.

اكتب بيانات الطالب.

اضغط استعلام النتيجة.

تظهر أمامك درجات الامتحانات.

طريقة تقييم الطلاب

تتبع وزارة التربية والتعليم نظام مختلف عند تقييم طلاب مرحلة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وهو بالاهتمام على أربعة ألوان تمثل مستوى الطالب من مقبول وجيد وممتاز، ويكون ذلك من خلال التالي: