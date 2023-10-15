خدمات

طيران ناس يعلن إطلاق رحلات جديدة بين جدة ونمنغان في أوزبكستان

أيمن إسماعيل

طيران ناس هي شركة طيران اقتصادي سعودية خاصة، وهي أول شركة طيران اقتصادية في المملكة العربية السعودية، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الرياض، تُشغّل أكثر من 1500 رحلة طيران أسبوعياً إلى أكثر من 70 وجهة محلية ودولية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وإفريقيا.

المصدر الموقع الرسمي لطيران ناس على منصة اكس

التوسع في شركة طيران ناس

أعلنت طيران ناس اليوم 14 أكتوبر 2023 عن اطلاق رحلات جديدة مباشرة بين جدة و نمنغان في أوزباكستان بواقع ثلاث رحلات أسبوعية إبتداء من 16 أكتوبر 2023، وهذا في إطار سعيها المتواصل للدخول في عملية التوسعة والدخول إلى وجهات دولية جديدة، يتوافق مع رؤية المملكة لجعل الاقتصاد السعودي يعتمد على قطاع السياحة، ويكون أقل اعتمادا على قطاع النفط.

رؤية وأهداف شركة طيران ناس

تتمثل رؤية شركة طيران ناس في “العمل معًا لتحقيق النمو المستقبلي لصناعة نقل جوي آمنة ومأمونة ومستدامة تربط عالمنا وتثريه” ولتحقيق الرؤية هناك مجموعة من الاهاف التى تسعى الشركة لتحقيقها وتتمثل في الاتي:

  1. تصميم منتجات وخدمات مالية مستقبلية تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء.
  2. تلبية توقعات المسافرين من خلال دعم تحرك شركات الطيران نحو العروض والطلبات بنسبة 100%.
  3. استخدام الهويات الرقمية لتحسين تجربة العملاء في قطاع الطيران.

شركة طيران ناس

العمود 1 العمود 2
الاسم القانوني شركة فلاي ناس
رمز الايكاو KNE
رمز الناقل 593
رمز الاتحاد الدولي للنقل الجوي XY
المنطقة أفريقيا والشرق الأوسط
المدينة الرياض
العنوان 8018 طريق أبي بكر الصديق الربيع
الرمز البريدي 13316-4040
الموقع الإلكتروني www.flynas.com/en

Avatar of أيمن إسماعيل
أيمن إسماعيل

المهنة محاسب
بكالوريوس تجارة جامعة الاسكندرية.
دبلوم الدراسات العليا جامعة طنطا.
تمهيدي ماجستير جامعة كفر الشيخ.
معهد قراءات دمنهور.
دبلومة فن الاتصال وأساليب الذاكرة من المعهد الكندي.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل