طيران ناس يعلن إطلاق رحلات جديدة بين جدة ونمنغان في أوزبكستان

طيران ناس هي شركة طيران اقتصادي سعودية خاصة، وهي أول شركة طيران اقتصادية في المملكة العربية السعودية، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الرياض، تُشغّل أكثر من 1500 رحلة طيران أسبوعياً إلى أكثر من 70 وجهة محلية ودولية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وإفريقيا.

المصدر الموقع الرسمي لطيران ناس على منصة اكس

التوسع في شركة طيران ناس

أعلنت طيران ناس اليوم 14 أكتوبر 2023 عن اطلاق رحلات جديدة مباشرة بين جدة و نمنغان في أوزباكستان بواقع ثلاث رحلات أسبوعية إبتداء من 16 أكتوبر 2023، وهذا في إطار سعيها المتواصل للدخول في عملية التوسعة والدخول إلى وجهات دولية جديدة، يتوافق مع رؤية المملكة لجعل الاقتصاد السعودي يعتمد على قطاع السياحة، ويكون أقل اعتمادا على قطاع النفط.

رؤية وأهداف شركة طيران ناس

تتمثل رؤية شركة طيران ناس في “العمل معًا لتحقيق النمو المستقبلي لصناعة نقل جوي آمنة ومأمونة ومستدامة تربط عالمنا وتثريه” ولتحقيق الرؤية هناك مجموعة من الاهاف التى تسعى الشركة لتحقيقها وتتمثل في الاتي:

تصميم منتجات وخدمات مالية مستقبلية تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء. تلبية توقعات المسافرين من خلال دعم تحرك شركات الطيران نحو العروض والطلبات بنسبة 100%. استخدام الهويات الرقمية لتحسين تجربة العملاء في قطاع الطيران.

شركة طيران ناس

العمود 1 العمود 2 الاسم القانوني شركة فلاي ناس رمز الايكاو KNE رمز الناقل 593 رمز الاتحاد الدولي للنقل الجوي XY المنطقة أفريقيا والشرق الأوسط المدينة الرياض العنوان 8018 طريق أبي بكر الصديق الربيع الرمز البريدي 13316-4040 الموقع الإلكتروني www.flynas.com/en