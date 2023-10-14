طيران ناس ورحلات مباشرة بين أبها وتبوك ابتداء من 1 ديسمبر 2023

طيران ناس هو الطيران الاقتصادي الأفضل على مستوى الشرق الأوسط، حيث يتم تمكين العملاء من الوصول إلى مئات الوجهات وبأرخص الأسعار، سواء كنت مسافرا في رحلة عمل، أو لقضاء إجازتك الصيفية أو قضاء عطلة قصيرة، وللعناية بالعملاء في داخل المملكة العربية السعودية فقد أعلن طيران ناس عن إطلاق رحلات جديدة ومباشرة بين أبها وتبوك اعتبارا من 1ديسمبر 2023.

المصدر https://youtu.be/pTlX5rzWp7I?si=uNGO9pzwoDnXjFfq بتصرف من الكاتب أيمن إسماعيل موقع نجوم مصرية

كيفية حجز طيران ناس Flynas خطوة بخطوة

الدخول على الموقع الرسمي لشركة طيران ناس Flynas

انقر على حجز رحلة على Flynas.

وضح طبيعة الرحلة إذا كانت ذهاب فقط أو ذهاب وعودة أو وجهات متعددة.

اختر (من) مطار المغادرة.

حدد من خانة (إلى) وجهتك.

وضح تاريخ المغادرة.

اضغط البحث عن رِحْلات.

ستظهر الرحلات المتاحة في التاريخ الذي أدخلته.

تفاصيل متعلقة (بعدد المسافرين – الأطفال- والرضع).

العملات يمكنك دفع بأي عملة.

بعد ظهور نتيجة البحث وفيها الرِّحْلات المتاحة والأسعار.

اختر ما يناسبك من الرِّحْلات الاقتصادية أوالبريميوم.

اضغط على معلومات الراكب لاستكمال البيانات.

المعلومات الشخصية الخاصة بك تكون باللغة الانجليزية كما هو موضح بالشكل (الاسم الأول والأخير – تاريخ الميلاد- الجنسية – رقم الجواز).

معلومات الاتصال الخاصة بك وضحها بكل دقة مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

معلومات الأمتعة وأسعارها.

اضغط متابعة.

بعد ذلك خطوة الدفع.

اختر طريقة الدفع: (بطاقة الائتمان – بطاقة مدى – سداد – الباي بال – قسيمة الشراء- رصيدك في ناس).

سيصلك التذكرة عبر بريدك الإلكتروني الخاص بك.

للتواصل مع Flynas للاستعلامات والاستفسارات

وسائل التواصل مع طيران ناس متعددة فيمكنك عزيزي العميل التواصل مع الشركة عبر الوسائل التالية:

من المملكة على رقم 8001244999.

التواصل من خارج المملكة العربية السعودية + 966114349011.

عبر واتس طيران ناس: 966920001234.

في مبادرة رائعة من قائد الرحلة لأهالي عسير: بالفيديو كابتن رحلة #طيران_ناس المتجهة من الرياض إلى أبها يهنىء المسافرين ويزف لهم إعلان خبر إطلاق سمو ولي العهد للمخطط العام لـ #مطار_أبها_الدولي_الجديد#عسير_تسابق_المستقبل pic.twitter.com/PLaeffSDXU — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) October 12, 2023

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وختاما: قدمنا في هذا المقال طيران ناس ورحلات مباشرة بين أبها وتبوك ابتداء من 1 ديسمبر 2023 وكيفية الحجز.