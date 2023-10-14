خدمات

طيران ناس ورحلات مباشرة بين أبها وتبوك ابتداء من 1 ديسمبر 2023

أيمن إسماعيل

طيران ناس هو الطيران الاقتصادي الأفضل على مستوى الشرق الأوسط، حيث يتم تمكين العملاء من الوصول إلى مئات الوجهات وبأرخص الأسعار، سواء كنت مسافرا في رحلة عمل، أو لقضاء إجازتك الصيفية أو قضاء عطلة قصيرة، وللعناية بالعملاء في داخل المملكة العربية السعودية فقد أعلن طيران ناس عن إطلاق رحلات جديدة ومباشرة بين أبها وتبوك اعتبارا من 1ديسمبر 2023.

المصدر https://youtu.be/pTlX5rzWp7I?si=uNGO9pzwoDnXjFfq بتصرف من الكاتب أيمن إسماعيل موقع نجوم مصرية

كيفية حجز طيران ناس Flynas خطوة بخطوة

  • الدخول على الموقع الرسمي لشركة طيران ناس Flynas
  • انقر على حجز رحلة على Flynas.
  • وضح طبيعة الرحلة إذا كانت ذهاب فقط أو ذهاب وعودة أو وجهات متعددة.
  • اختر (من) مطار المغادرة.
  • حدد من خانة (إلى) وجهتك.
  • وضح تاريخ المغادرة.

  • اضغط البحث عن رِحْلات.
  • ستظهر الرحلات المتاحة في التاريخ الذي أدخلته.
  • تفاصيل متعلقة (بعدد المسافرين – الأطفال- والرضع).
  • العملات يمكنك دفع بأي عملة.
  • بعد ظهور نتيجة البحث وفيها الرِّحْلات المتاحة والأسعار.
  • اختر ما يناسبك من الرِّحْلات الاقتصادية أوالبريميوم.

  • اضغط على معلومات الراكب لاستكمال البيانات.
  • المعلومات الشخصية الخاصة بك تكون باللغة الانجليزية كما هو موضح بالشكل (الاسم الأول والأخير – تاريخ الميلاد- الجنسية – رقم الجواز).

  • معلومات الاتصال الخاصة بك وضحها بكل دقة مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني.
  • معلومات الأمتعة وأسعارها.
  • اضغط متابعة.
  • بعد ذلك خطوة الدفع.
  • اختر طريقة الدفع: (بطاقة الائتمان – بطاقة مدى – سداد – الباي بال – قسيمة الشراء- رصيدك في ناس).

  • سيصلك التذكرة عبر بريدك الإلكتروني الخاص بك.

للتواصل مع Flynas للاستعلامات والاستفسارات

وسائل التواصل مع طيران ناس متعددة فيمكنك عزيزي العميل التواصل مع الشركة عبر الوسائل التالية:
من المملكة على رقم 8001244999.
التواصل من خارج المملكة العربية السعودية + 966114349011.
عبر واتس طيران ناس: 966920001234.

أفضل مواقع مقارنة أسعار الطيران

  1. Skyscanner
  2. Kayak
  3. Momondo
  4. TripAdvisor

وختاما: قدمنا في هذا المقال طيران ناس ورحلات مباشرة بين أبها وتبوك ابتداء من 1 ديسمبر 2023 وكيفية الحجز.

Avatar of أيمن إسماعيل
أيمن إسماعيل

المهنة محاسب
بكالوريوس تجارة جامعة الاسكندرية.
دبلوم الدراسات العليا جامعة طنطا.
تمهيدي ماجستير جامعة كفر الشيخ.
معهد قراءات دمنهور.
دبلومة فن الاتصال وأساليب الذاكرة من المعهد الكندي.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل