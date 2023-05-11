طريقة شراء متابعين تويتر 2023 بضمان

إليك طريقة شراء متابعين تويتر من خلال أرخص مواقع لشراء متابعين في السوق، تلك المواقع تقدم خدمات بمضان في حال إذا تم نقص العدد يتم تعويضه.

بواجه الكثير من الناس صعوبة في الحصول على متابعين تويتر مجانية، وذلك لأن هناك عدد قليل جدًا من المواقع تقدم متابعين مجانا، وبالتالي يتجه الأشخاص إلى البحث عن طريقة شراء متابعين تويتر رخيص بضمان، ومن خلال هذه المقالة سوف أعرض لك أرخص مواقع لشراء متابعين تويتر، مع تنفيذ سريع للغاية.

هل شراء متابعين تويتر يضر بحسابي؟

شراء متابعين تويتر لا يضر بحسابك، إذا اكتشف تويتر أنك تشتري متابعين وهمية، سيقوم بإزالة المتابعين ولن يتأثر حسابك على تويتر بهذا الأمر، ويفضل عند شراء متابعين تويتر أختيار خدمة متابعين حقيقية والإبتعاد عن المتابعين الوهمية “البوتات”.

مواقع شراء متابعين تويتر

نعرض لك الآن أفضل وأرخص مواقع شراء فلورز تويتر بضمان:

1- موقع فلورز شيب

فلورز شيب هو أرخص موقع عربي لبيع متابعين تويتر في الوقت الحالي، حيث يبدأ الأسعار من 1.80$ لكل 1000 متابع مضمون، ومقارنة بمواقع أخرى مشهورة فإن تكلفة 1K متابع 10 دولار على متجر فلوهات.

خطوات شراء متابعين تويتر من موقع فلورز شيب:

1. اذهب إلى موقع فلورز شيب.

2. قم بتسجيل حساب جديد على الموقع.

3. اشحن رصيد حسابك عن طريق البطاقة البنكية أو فودافون كاش أو غيره.

4. اذهب إلى قسم طلب جديد، واتبع الخطوات بالصورة ادناه:

ملحوظة: تأكد أن حسابك عام قبل طلب الخدمة.

2- موقع فانز بلس

يعتبر ثاني أرخص موقع لشراء فلورز تويتر، ويبدأ سعر 1000 متابع تويتر من 2$، وتحصل على ضمان تعويص للنقص لمدة 30 يوم أو 90 يوم. طريقة زيادة متابعين تويتر من موقع فانز بلس هي مثل موقع فلورز شيب تمامًا. اذهب الآن إلى موقع فانز بلس.