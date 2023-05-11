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طريقة شراء متابعين تويتر 2023 بضمان

وليد الفقي

إليك طريقة شراء متابعين تويتر من خلال أرخص مواقع لشراء متابعين في السوق، تلك المواقع تقدم خدمات بمضان في حال إذا تم نقص العدد يتم تعويضه.

شراء متابعين تويتر

بواجه الكثير من الناس صعوبة في الحصول على متابعين تويتر مجانية، وذلك لأن هناك عدد قليل جدًا من المواقع تقدم متابعين مجانا، وبالتالي يتجه الأشخاص إلى البحث عن طريقة شراء متابعين تويتر رخيص بضمان، ومن خلال هذه المقالة سوف أعرض لك أرخص مواقع لشراء متابعين تويتر، مع تنفيذ سريع للغاية.

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هل شراء متابعين تويتر يضر بحسابي؟

هل شراء متابعين تويتر آمن؟

شراء متابعين تويتر لا يضر بحسابك، إذا اكتشف تويتر أنك تشتري متابعين وهمية، سيقوم بإزالة المتابعين ولن يتأثر حسابك على تويتر بهذا الأمر، ويفضل عند شراء متابعين تويتر أختيار خدمة متابعين حقيقية والإبتعاد عن المتابعين الوهمية “البوتات”.

مواقع شراء متابعين تويتر

نعرض لك الآن أفضل وأرخص مواقع شراء فلورز تويتر بضمان:

1- موقع فلورز شيب

فلورز شيب هو أرخص موقع عربي لبيع متابعين تويتر في الوقت الحالي، حيث يبدأ الأسعار من 1.80$ لكل 1000 متابع مضمون، ومقارنة بمواقع أخرى مشهورة فإن تكلفة 1K متابع 10 دولار على متجر فلوهات.

خطوات شراء متابعين تويتر من موقع فلورز شيب:

1. اذهب إلى موقع فلورز شيب.

2. قم بتسجيل حساب جديد على الموقع.

3. اشحن رصيد حسابك عن طريق البطاقة البنكية أو فودافون كاش أو غيره.

4. اذهب إلى قسم طلب جديد، واتبع الخطوات بالصورة ادناه:

خطوات شراء متابعين تويتر
خطوات شراء متابعين تويتر، 1. في خانة “فئة” اختر متابعين تويتر، 2. خانة “خدمة” حدد الخدمة التي تريدها، 3. في خانة (رابط) قم بوضع رابك أو اسم المستخدم الخاص بحسابك على تويتر، 4. (كمية) اكتب عدد متابعين التويتر الذي تريده بحد أقصى 100 ألف متابع، 5. في النهاية انقر على زر (قدم) وسيتم ارسال المتابعين لحسابك خلال دقائق.

ملحوظة: تأكد أن حسابك عام قبل طلب الخدمة.

2- موقع فانز بلس

يعتبر ثاني أرخص موقع لشراء فلورز تويتر، ويبدأ سعر 1000 متابع تويتر من 2$، وتحصل على ضمان تعويص للنقص لمدة 30 يوم أو 90 يوم. طريقة زيادة متابعين تويتر من موقع فانز بلس هي مثل موقع فلورز شيب تمامًا. اذهب الآن إلى موقع فانز بلس.

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وليد الفقي

كاتب محتوى منذ عام 2018، عملي الأساسي مطور مواقع وتطبيقات، أدرس في كلية التجارة جامعة المنوفية.

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