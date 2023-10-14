طريقة شحن الجوال ورصيد سوا من تطبيق الراجحي 1445

يُعتبر شحن الجوال من تطبيق الراجحي هو إحدى الخدمات التي يتيحها مصرف الراجحي لعملائه، حيث يُعد عملاء مصرف الراجحي من بين الأشخاص الذين يبحثون بإستمرار عن وسائل لتسهيل حياتهم المالية والتفاعل مع خدمات البنك بكل سهولة ويسر، لذا فإن شحن الجوال من تطبيق الراجحي يأتي كخدمة إلكترونية توفرها المصرف لعملائه بهدف تلبية احتياجاتهم وتوفير راحة إضافية، ويمكن للعملاء شحن أرصدة هواتفهم المحمولة من خلال تطبيق الراجحي دون الحاجة إلى زيارة الصراف الآلي.

شحن الجوال من تطبيق الراجحي

بنك الراجحي

هو أحد أبرز البنوك في المملكة العربية السعودية تأسس في عام 1957، ومنذ ذلك الحين نما وتطور بنك الراجحي ليصبح واحدًا من أهم المصارف في المملكة وعلى مستوى العالم، وفي هذا السياق قام البنك بإطلاق تطبيق الراجحي الذي يتوافق مع معظم الهواتف الذكية، ليقدم مجموعة متنوعة من الخدمات والميزات، يشمل ذلك خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول وإدارة حسابات العملاء بكل سهولة ويُعتبر التطبيق وسيلة مريحة للوصول إلى الخدمات المصرفية وإجراء العمليات المالية بسرعة وأمان، بالإضافة إلى ذلك يمكن للعملاء دفع المخالفات المرورية وإدارة أمورهم المصرفية بكل سهولة ويسر من خلال التطبيق.

خطوات شحن الجوال من تطبيق الراجحي

قم بتحميل تطبيق الراجحي موبايل من خلال جوجل بلاي.

بعد تنزيل التطبيق، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك بواسطة إدخال بيانات الدخول الخاصة بك.

ستظهر لك القائمة الرئيسية للتطبيق.

قم بالنقر على أيقونة “السوق الإلكتروني”.

ابحث عن شحن الاتصالات السعودية داخل السوق الإلكتروني وانقر عليه.

اختر خيار “شحن الهاتف المحمول” من القائمة.

ستُطلب منك إدخال رقم الهاتف المحمول الذي ترغب في شحنه.

حدد قيمة الشحن التي ترغب في شحنها إلى هذا الرقم.

بعد تحديد القيمة، سيتم إرسال رمز التحقق (الكود) إلى الرقم الذي تم إدخاله. قم بإدخال هذا الكود.

انقر على زر “تأكيد” لإكمال عملية الشحن.

بهذه الطريقة يمكنك بسهولة شحن هاتفك المحمول من تطبيق الراجحي بدون الحاجة إلى القيام بزيارة الصراف الآلي أو القيام بخطوات إضافية.

طريقة شحن رصيد سوا من تطبيق الراجحي