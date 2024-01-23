طريقة زيادة متابعين انستقرام 2024 بسرعة وأمان

إليك طريقة زيادة متابعين انستقرام حقيقيين بشكل آمن وسريع، يمكن الحصول على متابعين مجانا أو مدفوع بعدد يصل إلى 10K في اليوم.

كيفية زيادة متابعين انستقرام

من الجيد أن يكون في حسابك متابعين انستقرام كثيرة، ولا شك أن معظم مستخدمي هذه المنصة يرغبون وبشدة في زيادة متابعيهم على الانستقرام، فما هي الطريقة التي يستخدمها المشاهير؟.

لدي خبرة كافية 5 سنوات لكي أتقدم في عرض لك أفضل طرق زيادة متابعين انستقرام السريعة والآمنة، وقبل أن اعرضها لك، سل نفسك أولًا، هل أنت مستعد لتوفير بعض من وقتك في تنفيذ الطرق التي سأعرضها لك؟ إذا كانت الإجابة بنعم، تابع معي.

هناك الكثير من الاستراتيجيات التي تمكنك من زيادة متابعين انستقرام، منها بها مخاطرة كبيرة ومنها المضمونة، وتتمثل فيما يلي:

زيادة متابعين انستقرام عالية الخطورة

لقد أطلقت على هذه الطريقة ب “عالية المخاطر” لأنها تحتوي على مخاطرة كبيرة عند استخدامها، وتتمثل في أن المستخدم يقوم بتسجيل الدخول في موقع ما من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك الخاصة بحسابه على انستقرام، والمخاطرة هنا هي أنك تعطي الموقع بيانات حساب Instagram خاصتك لموقع بشكل صريح، وقد يتعرض حسابك للسرقة من الموقع.

بشكل عام لا أنصح بتلك المواقع على الإطلاق، ويمكن استخدامها إذا كنت تثق في الموقع فقط، فكرة هذه المواقع هي أنك تقوم بفتح حسابك الانستغرام وترسل متابعين مجانية لحسابك بدون فعل أي شيء، تبدو هذه الطريقة سهلة ورائعة، ولكنها عالية المخاطرة.

زيادة متابعين انستقرام متوسطة الخطورة

هذه هي الاستراتيجية التقليدية التي يستخدمها أغلب الناس الذين يرغبون في زيادة عدد متابعيهم على انستقرام بشكل مجاني.

حيث تتمثل في أنك تقوم بفتح حساب على موقع ثم تقوم بمبادلة المتابعات بين أناس آخرين يرغبون في تزويد متابعيهم مثلك تمامًا، لكن كيف يتم ذلك؟، كل ما في الأمر أنك تتابع حساب داخل الويب سايت وتحصل على عملة مقابل ذلك، وهكذا، وعندما تجمع عدد ما من العملات، تستطيع تبديله مقابل زيادة متابعين على حساب انستقرام الخاص بك أو لحسابات آخرين.

نسبة الخطورة هنا قليلة نوعًا ما، حيث إن وجد انستقرام أنك تتابع حسابات كثيرة في وقت قليل، وف يتخذ اجراء تجاه حسابك، وقد يتم حظره بشكل دائم، لذلك كن حذرًا عند استخدام هذه المواقع المجانية.

هناك طريقة أخرى تندرج أسفل الاستراتيجيات متوسطة المخاطر، وهي زيادة متابعين انستغرام عن طريق رقم الهاتف، فهو موقع الكتروني يقدم لك متابعين، مثلًا، 10K متابع في مقابل أن تشترك في خدمة عن طريق رقم الهاتف.

يجب توخي الحذر عند استخدام المواقع أو التطبيقات التي تقدم هذه الخدمة، لأن في المستقبل قد يتم فرض رسوم على الخدمة التي اشتركت فيها، وبالتالي ستدفع اشتراك شهري بدون أن تعلم بسبب اشتراكك في خدمة على الهاتف.

هذه طريقة خبيثة من هذه المواقع بحيث توهمك أنك ستحصل على 10 آلاف متابع على انستقرام بمجرد أن تقوم باشتراك في خدمة تعتقد انها مجانية، ولكن في الحقيقة هي مجانية عند الاشتراك فقط.

زيادة متابعين انستقرام بدون أي مخاطر

يوجد مواقع على الإنترنت مقدم خدمة زيادة متابعين انستقرام مقابل أموال، وتعتبر هي الأكثر أمان وسرعة بين الاستراتيجيات الأخرى، تعمل تلك المتاجر على ارسال المتابعين أو الإعجابات أو المشاهدات أو غير ذلك عن طريق رابط أو اسم حسابك فقط.

هذا يعني أنه لا يتطلب أي كلمات مرور أو بدون رقم هاتف أو ما شابه ذلك، بمجرد أن ترسل الأموال للموقع يقوم بإرسال لك المتابعين التي تريدها بسرعة كبيرة لن تتخيلها.

المختصر المفيد

بعد أن تعرفت على الاستراتيجيات المتاحة لزيادة متابعين انستقرام، يمكن أن نختصر كل ذلك في التالي، إن أردت متابعين انستقرام مجانا، بعليك باستخدام مواقع تبادل المتابعين، ولكن في المقابل قد يتعرض حسابك للحظر، وبالتالي هي متوسطة المخاطرة.

بينما إن كنت ترغب في الحصول على متابعين انستقرام بشكل آمن تمامًا، فيجب عليك استخدام موقع شراء متابعين انستقرام، فهو آمن تمامًا ولا يوجد به مخاطرة نهائيًا، وإليك مواقع مجانية ومدفوعة لزيادة المتابعين في انستقرام.

مواقع زيادة متابعين انستقرام موثوقة

نستعرض هنا مواقع زيادة متابعين انستغرام مجانا ومدفوعة:

موقع فلورز شيب

فلورز شيب أو Followers Cheap هي منصة على الإنترنت تقدم خدمة زيادة متابعين انستقرام بسرعة، يبدأ سعر 1000 متابع انستقرام حقيقي بدون نقص من 0.75 دولار، يمكنك الدفع عن طريق فودافون كاش أو البطاقة البنكية أو العملات المشفرة.

كما يقدم خدمات أخرى مثل، زيادة لايكات انستقرام ومشاهدات وتعليقات وغيره، لطلب خدمة ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى الموقع ثم شحن رصيدك وطلب الخدمة التي تريدها.

موقع SMM Panel

موقع smm panel هو سيرفر زيادة متابعين لجميع مواقع التواصل الإجتماعي بأسعار رخيصة للغاية، وهو بمثابة مزود لمتاجر كثيرة تبيع متابعين، حيث تبدأ تكلفة الخدمات على هذا السيرفر من 0.0002$ (سعر لا يذكر، أليس كذلك!).

يمكنك التسجيل في الموقع وشحن رصيدك والبدء في الاستفادة من خدماته الرخيصة، وإن كنت بائع يمكنك إعادة بيع خدماته مثل البائعين الآخرين

موقع Getlike

موقع getlike هو موقع روسي لزيادة متابعين انستقرام مجانا عن طريق التبادل، يعطيك المتابعين مقابل جمع العملات من خلال متابعة الناس الآخرين عليه.

تستطيع أن تقوم بالدفع للموقع مقابل الحصول على العملات بدون التطرق في جمعها ولكن سوف تدفع مبالغ كبيرة للغاية مقابل الخدمة، لا أنصح بذلك.

لا تنس أن هناك تطبيقات أندرويد وأيفون يمكنك من خلالها زيادة متابعين انستقرام، ولكن من الأفضل استخدام المواقع لأن التطبيقات تحتاج جمع عملات كثيرة مقابل عدد قليل من المتابعين.