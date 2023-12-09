سنقدم لك في هذا المقال شرح مفصل حول طريقة زيادة متابعين انستقرام 10k مجانا، كما سنذكر لكم بعض المواقع المدفوعة لمن لا يمتلك الوقت للعمل بشكل يومي على حسابه.

طريقة زيادة متابعين انستقرام 10k مجانا - تم تصميم الصورة على موقع كانفا

أصبح الانستقرام يلعب دوراً مهماً في حياتنا اليومية في التواصل ومشاركة المحتوى، وذلك بفضل التقدم التكنولوجي والانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي وأهمها بالطبع هو instagram.

بناء قاعدة جماهيرية قوية على انستقرام هو واحد من الأهداف الأساسية للأفراد والشركات في وقتنا الحالي، حيث يمثل عدد المتابعين علامة فارقة تعكس مدى التفاعل مع صاحب الحساب.

ما هي طرق زيادة المتابعين في انستقرام؟

يمكننا تقسيم جميع الطرق المتاحة إلى قسمين رئيسيين، وهما كالتالي:

طرق مدفوعة وتتم عن طريق مواقع زيادة متابعين الانستقرام وسنذكر لك أهمها خلال الشرح، أو عمل إعلانات ممولة لحسابك لرفع عدد المتابعين.

طرق مجانية وهي عبارة عن تقديم محتوى قوي ومفيد للمستخدمين، لكي ينجذبوا إلى حسابك ويقوموا بعمل متابعة Follow لك.

وفي هذا المقال ننوي التركيز على كلا الطريقتين على حد سواء لكي يستفيد الجميع من هذا الشرح ويجدوا ما يبحثون عنه.

أفضل 3 مواقع لزيادة عدد متابعيك على انستقرام

خلال السطور التالية سنزودك بأفضل المواقع التي تساعدك على الوصول إلى هدفك على الانستقرام.

1. موقع فولايك Folikee

Folikee هو منصة عربية تقدم جميع خدمات السوشيال ميديا وليس خدمات انستقرام فقط، هذا الموقع يمكنه مساعدتك لوصول عدد المتابعين بحسابك إلى 10k وبسعر معقول.

إذا دخلت إلى صفحة الخدمات الخاصة بموقع فولايك، توجه إلى خدمات الانستقرام بشكل خاص وستجد أسعار المتابعين تبدأ من 0.29 سنت لكل 1000 متابع.

كل ما عليك فعله هو الدخول إلى رابط موقع Folikee، ثم تقوم بإنشاء حساب جديد، وبعد ذلك تدخل إلى صفحة الخدمات وتقوم بطلب الخدمة.

2. موقع instaFollowers

من خلال اسمه “انستا فلورز” هو موقع متخصص في دعم حسابات الانستقرام، ويشبه الموقع الأول بشكل كبير لكن مع زيادة بسيطة في الأسعار، ولكن يخدم نفس الهدف.

يدم لك هذا الموقع فرصة فريدة لتكبير قاعدة متابعينك بشكل مجاني، دون الحاجة إلى دفع أي مبالغ مالية، وذلك من خلال تجربة مجانية يوفرها للعملاء الجدد.

كما يقدم موقع instaFollowers خيارات مدفوعة متنوعة تمكنك من الحصول على متابعين إضافيين، ويتيح لك ذلك التحكم الكامل في استراتيجيتك واختيار الطريقة التي تلبي احتياجاتك وتوجهاتك بشكل أفضل.

3. موقع skweezer

هذا الموقع يعتبر من بين أهم المنصات التي توفر خدمة زيادة عدد متابعين حسابك على انستقرام، يقدم الموقع فترة تجريبية لكل مستخدم يقوم بإنشاء حساب جديد، مما يمنحك الفرصة للاستفادة من هذه الفترة مجانا.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك الموقع أيضا زيادة عدد الإعجابات على منشوراتك في انستقرام، وليس المتابعين فقط.

4. موقع poprey

من بين المواقع التي يلتفت إليها الجميع، يبرز موقع Poprey كواحد من أفضلها، يقدم هذا الموقع خدمات زيادة متابعين حقيقيين مجانا بالإضافة إلى الخدمات المدفوعة.

كيفية زيادة متابعين انستقرام بشكل مجاني

قد تتساءل الآن عن إمكانية الحصول على 10k متابع على انستقرام مجانا وبدون دفع أي مبالغ مالية، ويمكنك تحقيق ذلك بكل تأكيد ولكن يتطلب ذلك بعض الوقت والعمل اليدوي.

تظهر نتائج هذه الطريقة تدريجياً، وليس فوراً من اليوم الأول، ووفقاً لرأيي الشخصي فإن هذه هي الطريقة الأفضل لتكبير حساب انستقرام قوي، لأن هذه الطريقة تجلب تفاعل حقيقي بنسبة 100% دون أي اعتماد على متابعين وهميين.

اجعل محتواك مميز وجذاب

المحتوى هو الملك كما يقول الجميع، وهو العنصر الأساسي والأكثر أهمية في جذب متابعين جدد على انستقرام أو أي موقع آخر للتواصل الاجتماعي.

الانستقرام باعتباره منصة مرئية تمكنك من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة، ينبغي عليك الاهتمام بتقديم محتوى عالي الجودة يجذب انتباه المتابعين نحو حسابك.

على سبيل المثال يمكنك نشر صور حصرية عالية الجودة، ومقاطع فيديو قصيرة تقدم المحتوى الذي يبحث عنه الناس، بالإضافة إلى ذلك لا تنسَ أهمية إضافة الهاشتاقات والوصف الجذاب لكل صورة تقوم بنشرها على instagram.

تفاعل باستمرار مع متابعيك

المحتوى القيم لا يكفي للحفاظ على تفاعل المتابعين على مدار الوقت، بل هناك أهمية كبيرة للتفاعل المستمر مع جمهورك والرد السريع على استفساراتهم وتعليقاتهم.

فلنفترض على سبيل المثال أن أحد المتابعين يترك تعليقاً على منشورك، يجب أن تكون جاهزًا للرد فوراً، وهذا الاهتمام بالتفاعل يحث المتابعين على البقاء ومتابعة حسابك لفترة أطول، ويساهم في بناء تفاعل إيجابي بينك وبينهم.

استخدم الهاشتاقات الترند

الهاشتاقات (#) هي واحدة من المميزات التي يجب أن تقوم باستغلالها في كل منشور لك على انستقرام، حيث يمكنك إضافة ما يصل إلى 30 هاشتاج إلى منشورك الجديد.

ورغم ذلك قد تجد أن استخدام 7 أو 8 هاشتاقات فقط تعمل بشكل فعّال أكثر من استخدام عدد كبير من الهاشتاقات.

الهاشتاقات هي الوسيلة التي يستخدمها الجمهور للوصول إليك، لذا لا تتردد في استغلال هذه الفرصة.

ادرس أنجح منافسيك للاستفادة من تجربتهم

عندما تتطلع إلى زيادة متابعين حقيقيين على انستقرام وبشكل مجاني، يجب أن تكون على دراية جيدة بمنافسيك، استفد من محتواهم وابحث عن الطرق التي يستخدمونها لزيادة عدد متابعيهم على المنصة.

بالإضافة إلى ذلك يجب عليك تحديد المتابعين النشطين بشكل كبير عند منافسيك والتفاعل معهم، بما في ذلك إرسال طلب متابعة إليهم.

هذا التفاعل سيشجعهم على متابعتك في المقابل، خاصة عندما يرون اهتمامك وتفاعلك مع محتواهم، الأمر يتطلب بذل جهد في البداية، ولكن ستحقق نتائجك المرجوة إذا كنت ملتزماً ومتفاعلاً.

استراتيجية زيادة متابعين انستقرام 10k مجانا